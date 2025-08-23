Polska - Wietnam: Groźna sytuacja na parkiecie. Polki potrzebowały pomocy medycznej

Polska - Wietnam: Polki wygrywają pierwszy mecz na MŚ

Drugiego dnia mistrzostw świata siatkarek w Tajlandii reprezentacja Polski odniosła zwycięstwo nad Wietnamem 3:1, choć spotkanie nie obyło się bez niespodzianek. Biało-czerwone, trzecie w światowym rankingu, długo nie mogły złapać właściwego rytmu w starciu z 22. drużyną FIVB. Polki popełniały proste błędy i przegrały pierwszego seta, jednak w kolejnych odsłonach zdołały przejąć inicjatywę.

Choć w czwartej partii rywalki ponownie sprawiły sporo problemów, podopieczne Stefano Lavariniego zamknęły mecz w czterech setach i dopisały trzy punkty w tabeli grupy G, w której są faworytkami. Kolejne spotkanie rozegrają w poniedziałek przeciwko Kenii.

Polska - Wietnam: Ogromne nerwy, ale Polki wygrały z Wietnamkami! Jest zwycięstwo na MŚ

Groźna scena na boisku. Polki się zderzyły głowami

Na początku trzeciego seta doszło do groźnego zderzenia polskich zawodniczek. Przy stanie 6:2 w trzeciej partii Magdalena Jurczyk i Katarzyna Wenerska pędziły, by podbić drugą piłkę. Niestety, nasze siatkarki zderzyły się. Wenerska trafiła rywalkę ręką w twarz, a po chwili wpadły na siebie głowami.

Momentalnie gra została przerwana, a na zdarzenie wskazywały także Wietnamki. Na parkiecie pojawił się sztab medyczny reprezentacji Polski. Na szczęście ani jednej, ani drugiej nic się nie stało i dokończyły mecz.

- Groźne zderzenie Magdaleny Jurczyk z Katarzyną Wenerską... Na szczęście zawodniczkom nic się nie stało - napisano na profilu Polsat Sport na "X".

Mistrzostwa świata: Wielkie emocje w meczach siatkarek

Nie brakowało emocji także w starciu Chin z Meksykiem. Zespół z Ameryki Łacińskiej sensacyjnie wygrał premierową odsłonę z piątymi w rankingu FIVB mistrzyniami olimpijskimi z Rio de Janeiro. Meksykanki były blisko prowadzenia 2:0, jednak Azjatki zdołały przechylić szalę na swoją korzyść w grze na przewagi, a następnie pewnie zwyciężyły w dwóch kolejnych setach. Mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla Chinek.

Od pewnego triumfu zmagania rozpoczęła także broniąca tytułu Serbia, która w trzech setach pokonała Ukrainę.

Turniej rozgrywany jest w nowej formule. Po raz pierwszy występują w nim 32 reprezentacje (wcześniej 24), podzielone na osiem grup. Do fazy pucharowej (1/8 finału) awansują po dwa najlepsze zespoły. Oznacza to, że drużyny medalowe rozegrają siedem spotkań, a nie dwanaście jak trzy lata temu. Łącznie odbędą się 64 mecze, podczas gdy w 2022 roku rozegrano ich 100. Zmianie uległa także częstotliwość – od tej edycji mundial siatkarek organizowany będzie co dwa lata, a nie co cztery.

