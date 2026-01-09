Rosjanie domagają się kary dla Polaków! Są wściekli po decyzji polskich władz

Rosjanka nie dostała wizy na wjazd do Polski. Rosjanie wściekli, chcą kary

Polskie kluby siatkarskie rozpoczęły walkę w nowym sezonie w Lidze Mistrzów oraz Lidze Mistrzyń. Niestety, nie jeśli chodzi o żeńskie rozgrywki, to nie miały one tam na razie dużo szczęścia – najlepiej radzi sobie Developres Rzeszów, który wygrał dwa spotkania i przewodzi w swojej grupie, ale Budowlani Łódź i ŁKS Commercecon Łódź przegrały do tej pory wszystkie trzy spotkania. To właśnie podczas meczu Budowlanych Łódź z tureckim Fenerbahce doszło do sytuacji, która rozwścieczyła Rosjan, a po części także Turcję.

Nie uwierzycie, kim miał zostać Wilfredo Leon. Prawda o jego wykształceniu zaskoczy wielu fanów!

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica! Pytanie 1 z 20 Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to... Zbigniew Bartman Bartosz Kurek Mariusz Wlazły Następne pytanie

Jak wspomnieliśmy wcześniej, polskie władze robią dużo, by zgodnie ze swoim sumieniem utrudnić start Rosjanom na naszej ziemi. Trudno się temu dziwić, ponieważ sankcje na sportowców z tego kraju są coraz bardziej luzowane, a przecież Rosja wciąż stara się zbrojnie zająć Ukrainę i popełnia na jej terytorium zbrodnie wojenne. Polacy starają się na każdym kroku przypominać Rosjanom, że nie są mile widziani w naszym kraju – jeszcze w 2025 roku Otylia Jędrzejczak zdołała zablokować start rosyjskich pływaków na mistrzostwach Europy rozgrywanych w naszym kraju, a rosyjscy skoczkowie nie dostali wiz, aby móc rywalizować w Pucharze Świata w Zakopanem. Teraz podobny los spotkał jedną z zawodniczek tureckiego Fenerbahce Jekaterinę Fedorowcewą.

Problemy Polaków przed meczem Ligi Mistrzów! Siatkarze PGE Projektu utknęli we Francji

Sprawę nagłośniła rosyjska agencja informacyjna TASS. – Odmowa wydania sportowcowi wizy na udział w fazie grupowej Ligi Mistrzów narusza zasady uczciwej rywalizacji sportowej i jest przejawem braku szacunku nie tylko wobec sportowca i Fenerbahçe, ale także wobec całej Turcji – miała powiedzieć matka zawodniczki. – Jeden walkower wystarczyłby, żeby Polacy zaczęli wydawać wizy wszystkim rosyjskim sportowcom – powiedziała z kolei Swietłana Żurowa, deputowana Dumy Państwowej i była mistrzyni olimpijska, cytowana przez sport.ru.

Ministerstwo Edukacji komentuje sprawę nękania15-letniej Darii! Szkoła nastolatki może mieć problemy

Ostatecznie brak Fedorowcewej nie wpłynął na przebieg rywalizacji – Budowlani Łódź i tak przegrały 0:3 z Fenerbahce. Wsparcie swojej koleżance po meczu okazała kapitanka tureckiego zespołu. – Ta Barbie to nasza Arina. Nie mogła przyjechać z powodu problemów wizowych, dlatego postanowiłam wesprzeć ją w ten sposób. Kochamy cię, Arina – powiedziała Eda Erdem. Wiele wskazuje jednak na to, że polskie władze nie przestraszą się rosyjskich pohukiwań i bardzo dobrze, bo cały czas trzeba przypominać, że nie bez powodu Rosjanie powinni znaleźć się poza rywalizacją międzynarodową.