Takiego gościa na zgrupowaniu reprezentacji Polski nikt się nie spodziewał! Nagrał Bartosza Kurka i Wilfredo Leona w akcji

Robert Szapski
2025-08-21 16:44

Trwają wielkie przygotowania siatkarzy do mistrzostw świata na Filipinach. Ekipa pod wodzą Nikoli Grbicia aktualnie przebywa w Zakopanem, gdzie szlifuje formę, jednak zanim rozpocznie się wielki turniej na Filipinach to wicemistrzowie olimpijscy będą rywalizować na Memoriale Huberta Wagnera. W trakcie jednego z treningów pojawił się specjalny gość, bardzo dobrze znany polskim kibicom - Andrea Anastasi, który uchwycił w akcji m.in. Bartosza Kurka i Wilfredo Leona.

Siatkówka, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon, igrzyska olimpijskie

Autor: FIVB/ Materiały prasowe Wilfredo Leon i Bartosz Kurek

Zbliża się najważniejszy turniej w 2025 roku. Podopieczni Nikoli Grbicia po fenomenalnym występie w Lidze Narodów i zdobyciu złotego medalu na tej imprezie przygotowują się do kolejnego wyzwania, jakim są mistrzostwa świata na Filipinach. Wicemistrzowie olimpijscy szlifują swoją formę w Zakopanem i jest to ważny czas przed Memoriałem Huberta Wagnera, gdzie serbski szkoleniowiec będzie musiał podjąć decyzję w sprawie skreślenia ostatniego zawodnika z 15-sto osobowej grupy.

Nie podjąłem jeszcze decyzji, czy pojadę z pięcioma przyjmującymi i trzema środkowymi, czy podzielę te pozycje po czterech zawodników. To coś, co chcę podkreślić. To samo powiedziałem chłopakom. Muszę zobaczyć zawodników w akcji. Skład wybiorę po Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym najprawdopodobniej weźmie udział piętnastu zawodników. Przypomnę tylko, że w mistrzostwach Europy graliśmy z trzema środkowymi i pięcioma przyjmującymi - podkreślił trener w rozmowie z "TVP Sport".

Andrea Anastasi na treningu biało-czerwonych

Autor: Instagram/Andrea Anastasi/ Instagram

Były selekcjoner reprezentacji Polski w Zakopanem! Podpatrywał z boku trening "biało-czerwonych"

Andrea Anastasi jest bardzo dobrze znanym trenerem w Polsce. Włoch przez dwa lata był szkoleniowcem "biało-czerwonym", w tym okresie zdobył brązowy medal na mistrzostwach Europy, a także dwukrotnie stawał na podium w ramach Ligi Światowej (brązowy i złoty medal).

64-latek niespodziewanie pojawił się na treningu reprezentacji Polski, gdzie z boku nagrał trening "biało-czerwonych". Kibiców może cieszyć fakt, że kapitan wicemistrzów olimpijskich wrócił do zdrowia, co można zauważyć w mediach społecznościowych Anastasiego.

