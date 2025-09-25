To Włosi rozkręcili klątwę polskich siatkarzy. Jak było w ostatnich latach, mecz Polska - Włochy zdarzał się często

To Włosi rozkręcili tą klątwę

Polscy siatkarze - aż do tych zeszłorocznych w Paryżu - w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich odpadali raz za razem. Po raz pierwszy przegrali (w tym wieku) już w 2004 roku w Atenach. Wtedy jednak nikt nie liczył na wygraną z Brazylią (skończyło się 0:3).

Cztery lata później w Pekinie nastawienie było inne. W 2008 roku reprezentacja Polski była wicemistrzami świata, a w ćwierćfinale czekali na nich Włosi. Mecz zakończył się dramatyczną porażką Polaków 2:3, po setach 19:25, 22:25, 25:18, 28:26 i 15:17. Spotkanie to było jednym z najbardziej emocjonujących w historii polskiej siatkówki. Po przegranych dwóch pierwszych setach, Polacy zdołali wyrównać stan meczu, wygrywając kolejne dwa sety. Niestety, w decydującym tie-breaku to Włosi okazali się lepsi, wygrywając 17:15.

Trzeba było czekać aż do 2022 roku, aby oba zespoły spotkały się w wielkim finale mistrzostw świata. W katowickim Spodku młoda i ambitna drużyna Italii zdołała zdominować faworyzowanych Polaków, wygrywając 3:1.

W Lidze Narodów i mistrzostwach Europy spotkania Polski i Włoch są niemal codziennością. I zawsze obfitowały w dramatyczne zwroty akcji. W 2019 roku w Lidze Narodów Polacy pokonali Włochów w kluczowym starciu o awans do finałów, z kolei w mistrzostwach Europy 2021 i 2023 spotkania te były zacięte i kończyły się zarówno triumfami Polski, jak i zwycięstwami Italii, co podtrzymywało niezwykłe napięcie między drużynami.

Ostatnie spotkania Polaków z Włochami:

3 sierpnia 2025 – Liga Narodów

Polska 3:0 Włochy (25:22, 25:19, 25:14)

25 czerwca 2025 – Liga Narodów

Polska 2:3 Włochy (17:25, 25:23, 25:21, 25:20, 11:15)

3 sierpnia 2024 – Igrzyska Olimpijskie w Paryżu (faza grupowa)

Polska 1:3 Włochy (15:25, 18:25, 26:24, 25:20)

19 czerwca 2024 – Liga Narodów

Polska 3:0 Włochy (25:22, 25:21, 25:22)