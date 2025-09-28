Tomasz Fornal uderzył pięścią w stół! Stanął w obronie kolegi. "Takie rzeczy się czyta"

Tomasz Fornal nie mógł przejść obok tego obojętnie! Ogromne wsparcie

Mecz półfinałowy Polski z Włochami na długo zapadnie w pamięci siatkarzom Nikoli Grbicia. Tuż przed tym starciem z gry wypadł kapitan - Bartosz Kurek. Doświadczonego zawodnika zastąpił Kewin Sasak, który przez swoją grę pokazał, że taka sytuacja mogła go mocno zestresować, ponieważ jego skuteczność pozostawiała wiele do życzenia. W tym temacie wypowiedział się Tomasz Fornal w rozmowie z "TVP Sport", który stanął w obronie kolegi.

- To nowa drużyna, a mamy złoty i brązowy medal. Wydaje mi się, że ten sezon trzeba zaliczyć do udanych. Już wcześniej mówiłem kilka zdań na temat niektórych artykułów i komentarzy. Chcąc nie chcąc nie da się tego uniknąć; takie rzeczy się czyta. Proponuję niektórym czasami ograniczyć pisanie takich rzeczy. Miałem nieprzyjemność poczytać w sobotę co nie co na temat naszego atakującego, który dwa lata temu pewnie nie wyobrażał sobie, że będzie grał taki turniej. Za nim fantastyczny sezon, zdobył mistrzostwo Polski ze swoim klubem, był świetny w Lidze Narodów i zdobył z kadrą złoty medal VNL. Teraz wywalczył brąz mistrzostw świata, zagrał bardzo dobry mecz. Brawa dla niego, bo na nie zasługuje. Słowa skierowane w jego stronę wczoraj były nie na miejscu - powiedział Fornal.

Włosi mistrzami świata! Polacy z brązowym medalem

Turniej zakończył się szczęśliwie dla pogromców biało-czerwonych. Włosi Po czterosetowej batalii triumfowali w finale i tym samym obronili mistrzostwo świata, które wywalczyli trzy lata temu w Polsce.

Polacy także w starciu o brązowy medal nie mieli łatwego zadania, ponieważ "wyczyszczenie głowy" po tak nieudanym półfinale może być trudna. Na szczęście biało-czerwoni po czterech setach mogli cieszyć się z najniższego stopnia podium. Ponadto z kadry Grbicia wyróżniony został Jakub Kochanowski, który został "powołany" do drużyny marzeń, jako najlepszy środkowy mistrzostw świata.