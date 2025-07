Mateusz Poręba poza czternastką meczową

Decyzja serbskiego szkoleniowca zapadła we wtorek (29.07) w Chinach. Okazało się, że Grbić pozostawił trójkę środkowych spośród czterech, którzy polecieli do Azji. Poza składem znalazł się Mateusz Poręba. W praktyce Grbić mógł albo zostawić czterech środkowych i wtedy odstawić jednego z pięciu przyjmujących, albo nic nie zmieniać w formacji przyjęcia i zrezygnować ze środkowego. Serbski trener uznał, że trzech siatkarzy na tej ostatniej pozycji w zupełności mu wystarczy na ten moment, czyli w czwartkowym meczu przeciwko Japończykom.

Nikola Grbić kategorycznie tego zakazał! Zdecydowane słowa przed ćwierćfinałem Ligi Narodów

Jakub Kochanowski po zwycięstwie siatkarzy nad mistrzami olimpijskimi Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jak selekcjoner wyjaśnia swoją decyzję?

To sytuacja podobna jak w Bolonii w 2022 roku na finałach Ligi Narodów, gdy miałem w składzie trzech środkowych i wówczas Karol Butryn był trzecim atakującym. Zadałem sobie pytanie czy w ogóle będę miał szansę skorzystać w jednym meczu z czterech środkowych. Natomiast jeśli chodzi o większa liczbę przyjmujących, to Artur Szalpuk może nam dać zagrywkę, Bartosz Bednorz przyjęcie, Kamil Semeniuk może dołożyć praktycznie każdy element siatkarski. Stąd taka decyzja, bo ona daje możliwość skorzystania z większej liczby opcji. Nie powiem, że na pewno to zrobię, ale pozostawiam sobie taką możliwość w tym jednym meczu. Nie wiem, co zrobię potem, czyli w przypadku, jeśli będziemy grać w sobotę, ale na teraz decyzja jest taka – przekazał Nikola Grbić.

Polacy przygotowują się do meczu z Japończykami, który zaplanowano na czwartek 31 lipca o 13.00 polskiego czasu.

Sebastian Świderski ocenia pracę trenerów reprezentacji. „Nie możemy dopuścić do zapaści”

– Jesteśmy w dobrym momencie, jeśli chodzi o przygotowanie, bo zwycięstwo nad Francją w Gdańsku dało nam dużo pewności siebie – komentuje Grbić. – To było bardzo ważne po porażkach z Bułgarią i Kubą, która to sytuacja była trudna dla każdego. Najważniejsza była jednak dobra gra. Są to rzeczy, które mogą nam pomóc, liczę na to, że zagramy naszą najlepszą siatkówkę, a czym to się skończy, tego nie wiem.