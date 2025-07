Grbić nie przegrał z Japończykami meczów o stawkę

Za kadencji selekcjonera Nikoli Grbicia, czyli od 2022 r., Polacy mierzyli się z rywalami z Kraju Kwitnącej Wiśni siedem razy, z czego cztery mecze były oficjalne. I z tych potyczek o stawkę wszystkie wygraliśmy za 3 pkt, czyli tracąc najwyżej seta. Przegraliśmy natomiast dwa z trzech spotkań towarzyskich, kiedy nie grano o punkty. Polska jest faworytem i przystąpi do walki w Chinach kilkanaście dni po turnieju w Gdańsku, który zakończyła mocnym akcentem – pokonaniem mistrzów olimpijskich Francuzów 3:2, ale wcześniej nieoczekiwanie zaliczyła porażki z Bułgaria i Kubą. Jak ograć nieustępliwych Azjatów, którzy potrafią każdemu napsuć krwi, a w dodatku prowadzi ich Laurent Tillie, francuski trener doskonale znający specyfikę europejskiej siatkówki?

Nikola Grbić kategorycznie tego zakazał! Zdecydowane słowa przed ćwierćfinałem Ligi Narodów

Będziemy musieli znaleźć elementy, w których możemy nad nimi przeważyć. Na pewno siła fizyczna będzie po naszej stronie. Oczywiście oni są bardziej technicznym zespołem i będzie to na pewno ciekawe zestawienie, zderzenie dwóch różnych stylów gry – analizuje Marcin Komenda, rozgrywający reprezentacji Polski.

Jest przekonany, że zespół polski, w którym zaszło sporo zmian personalnych, jest na etapie zgrywania się i wygląda to z tygodnia na tydzień coraz lepiej. Warto pamiętać, że dopiero w połowie lipca do drużyny dołączyły wszystkie gwiazdy, z wyłączeniem kontuzjowanych. Wygrana z Francuzami pokazała, że Polacy mogą mieć jeszcze wahania formy, ale w walce z potentatami wciąż mają się czym pochwalić.

Grbić wskazał graczy, którzy zagrają o medale Ligi Narodów. Oto skład kadry na Chiny

– Pokazaliśmy tym meczem, że możemy wygrywać z każdym, tylko potrzebujemy jeszcze trochę treningów, więcej zgrania. Jestem przekonany, że jeszcze będziemy mogli wszyscy się cieszyć z czegoś fajnego – mówi Komenda. – Potrzebowaliśmy zwycięstwa z mocnym zespołem po dwóch nie do końca przyjemnych chwilach.

Komenda nie jest kadrowym nowicjuszem, ale ostatnio pełnił rolę dalszego zmiennika i na docelowe imprezy nie jeździł. Mimo że niektórymi kadrowiczami (Wilfredo Leon, Kewin Sasak) zna się z klubu, to jednak musi się wciąż zgrywać z partnerami z kadry. Patrzy na to optymistycznie.

Siatkarze zagrają z Japonią o strefę medalową LN. Jakub Kochanowski ocenił rywala

– Z treningu na trening to wygląda coraz lepiej. Wydaje mi się, że musimy jeszcze poprawić ogólną komunikację ze skrzydłowymi, bo różne są przyjęcia zagrywki i piłki trzeba grać z różnych miejsc na boisku. I troszkę musimy popracować ze środkowymi – mówi Komenda.

Trener Nikola Grbić po ostatnich meczach drużyny powtarzał najczęściej słowo „cierpliwość” jako klucz do sukcesu i spokoju podopiecznych. – To słowo często pada z ust trenera, który grał tyle lat w siatkówkę na najwyższym poziomie i na tyle długo już jest trenerem, że wie, iż to właśnie cierpliwość jest bardzo istotna. Trzeba być cierpliwym i nie deprymować się tym, że jakieś ataki nie są skończone, albo rywal coś akurat zrobił dobrze. Zresztą trener po ostatnim meczu przypomniał nam od razu, że zrobiliśmy dobrą robotę, ale to, że wygraliśmy, nic nie znaczy i przed nami jeszcze dużo wyzwań – podsumowuje Komenda.

Ćwierćfinały Ligi Narodów siatkarzy 2025

Polacy grają swój ćwierćfinał w czwartek 31 lipca o 13.00 polskiego czasu z Japończykami. W pozostałych parach walczą: Brazylia – Chiny (na lepszego z tej dwójki wpadamy w półfinale w przypadku pokonania Japonii), Włochy – Kuba i Francja – Słowenia. Tytułu wywalczonego przed rokiem w Łodzi bronią Francuzi. Polacy w 2024 roku zajęli w Lidze Narodów trzecie miejsce.

Kadra siatkarzy na finały Ligi Narodów 2025

Atakujący: Bartłomiej Bołądź, Kewin Sasak

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Środkowi: Jakub Kochanowski, Szymon Jakubiszak, Mateusz Poręba, Jakub Nowak

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Bartosz Bednorz, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal

Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny