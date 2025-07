Każdy mecz zawsze jest trudny, gdy się zbliżamy to turnieju finałowego, tak to już jest. Już nie będzie łatwych spotkań. A czy porażki wpływaj na nas negatywnie? Jeśli o mnie chodzi, to nie, natomiast uważam, że w turnieju finałowym Ligi Narodów będzie lepiej niż w Gdańsku, bo będziemy mieli już te kilka meczów za sobą plus kilka treningów. No i koncentracja będzie jeszcze większa – podsumował Wilfredo Leon.