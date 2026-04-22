Katarzyna Wenerska: Każda z nas dobrze zareagowała, z agresją i z radością

DevelopRes Rzeszów pokonał Budowlanych Łódź 3:1 w trzecim meczu finałowym Tauron Ligi. Rysice prowadzą 2-1 i są o krok od zdobycia mistrzostwa Polski w siatkówce kobiet. Czy DevelopRes przypieczętuje tytuł w Łodzi, czy Budowlani doprowadzą do decydującego, piątego meczu? Sprawdź, co dalej w walce o złoto i jakie emocje czekają nas w kolejnym spotkaniu!

Pierwszy set należał do DevelopResu, który wygrał go 25:13. W drugim triumfowały Łodzianki, zwyciężając 25:17. W kolejnych lepsza okazały się Rzeszowianki (25:14, 26:24) zapewniając sobie zwycięstwo.

- Weszłyśmy w mecz z inną energią niż w Łodzi - powiedziała Katarzyna Wenerska w Polsacie Sport. - Przy naszych kibicach to połącznie dało nam wygraną. Każda z nas dobrze zareagowała, z tą agresją, z radością, bo tego tego nam zabrakło w Łodzi. Tamten mecz mógł wyglądać inaczej, gdybyśmy miały tej energii i pazura trochę więcej. Trzeba to utrzymać. Szybki reset i jedziemy do Łodzi - zapowiedziała.

DevelopRes zagrywał lepiej

Kapitanka DevelopResu przyznała, że liczy na przypieczętowanie mistrzostwa.

- Zagrywałyśmy lepiej i to był nasz atut. Taktycznie zagrałyśmy podobnie do poprzednich spotkań. Celem na kolejny mecz jest wygrana - wyznała Wenerska.

Swietłana Dorsman: Budowlani potrafią odrabiać straty

Najlepszą zawodniczką została wybrana Svitlana Dorsman, ukraińska środkowa DevelopResu.

- Nie było łatwo o to zwycięstwo - tłumaczyła Swietłana Dorsman, cytowana przez PAP. - Rywalki mają swoje aspiracje. Cały czas musimy utrzymywać poziom gry. Musimy być zawsze skoncentrowane, bo Budowlani potrafią odrabiać takie straty. Jesteśmy bliżej mistrzostwa. Ale nie ma co wpadać w wielki entuzjazm. W Łodzi czeka nas bardzo trudny mecz - zaznaczyła.

Maciej Biernat: Wrócimy do Rzeszowa na piąte spotkanie

W każdym razie ekipa Budowlanych nie podda się bez walki. Na pewno Łodzianki będą zdeterminowane, aby o mistrzostwie zdecydowało dopiero piąte spotkanie.

- Po porażce w pierwszym spotkaniu powiedziałem, że wyrównamy stan rywalizacji. Wiem, że wrócimy do Rzeszowa na piąte spotkanie i to jest dla mnie najistotniejsze - zadeklarował Maciej Biernat, trener Budowanych, cytowany przez PAP.

