Siatkarki Budowlanych Łódź pokonały DevelopRes Rzeszów 3:1, doprowadzając do remisu 2-2 w finale Tauron Ligi.

Najskuteczniejsza zawodniczka, Paulina Damaske, otrzymała bukiet róż od kibica, co stało się jej rytuałem.

Mimo trudnych statystyk w Rzeszowie, łódzka drużyna wierzy w odczarowanie hali i zdobycie historycznego mistrzostwa.

Czy Budowlane przełamią dominację rywalek i sięgną po tytuł w decydującym meczu?

Maciej Biernat: To był jakościowo najlepszy mecz w obecnym sezonie

Trener Maciej Biernat był przekonany, że jego zespół u siebie poradzi sobie z Rysicami. Szkoleniowiec miał rację, bo walka o mistrzostwo rozegra się w Rzeszowie. Po raz kolejny siatkarki Budowlanych zaprezentowały niesamowitą determinację. Wygrały pierwszego seta (25:22). W drugim górą były rywalki (25:27). W kolejnych potwierdziły Łodzianki potwierdziły swoją wyższość (25:22, 25:21).

- To był jakościowo najlepszy mecz w obecnym sezonie - ocenił Biernat, cytowany przez PAP. - Mieliśmy niesamowity mental od początku meczu. To jest monolit. To jest zasługa całej grupy, każdej z dziewczyn, każdego członka sztabu. Najważniejsze dla nas jest to, że wracamy do Rzeszowa. Tak jak sobie założyliśmy - zaznaczył trener Budowlanych.

Paulina Damaske: Mam kibica, który po każdym meczu daje mi róże

Najskuteczniejsza w łódzkim zespole była Paulina Damaske, która zdobyła 21 punktów. Lidera Budowlanych po spotkaniu paradowała z bukietem róż.

- Mam jednego kibica, który jeździ na wszystkie mecze i po każdym z nich daje mi róże. Jest to bardzo kochane. Myślę, że już zostanie tym jednym od róż - odpowiedziała uśmiechnięta Damaske w Polsacie Sport.

Budowlani Łódź: wszystko albo nic w finale Tauron Ligi

Dla ekipy Budowlanych to trzeci występ w finale. Jednak nigdy w historii nie sięgnęła po mistrzostwo.

- Rywalki świetnie spisują się w Rzeszowie - przypomniał Biernat. - Od niepamiętnych czasów nikt nie odniósł tam zwycięstwa. Statystyki są nieubłagane, ale mnie to nie interesuje. To jest jeden mecz, więc wszystko albo nic - przekonywał.

Mama liderki Budowlanych talizmanem?

Damaske także liczy na to, że tytuł trafi do łódzkiej drużyny.

- Do trzech razy sztuka - odparła Damaske. - Mam nadzieję, że nasi kibice pojadą z nami. Może zabiorę mamę? Może rzeczywiście jest talizmanem. Mam nadzieję, że odczarujemy halę w Rzeszowie i ten mecz będzie również widowiskowy, jak ten dziś - dodała.

❌️ Czwarte starcie dla gospodarzy. Wracamy na ostatni mecz do Rzeszowa. 📣 Finał finałów już w środę w Hali Podpromie o godz. 20. #TauronLiga — KS DevelopRes Rzeszów (@KSDevelopres) April 26, 2026

