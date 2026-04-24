Projekt Warszawa 27 kwietnia rozpoczyna walkę o brązowy medal PlusLigi, mierząc się z Asseco Resovią.

Stawką jest nie tylko podium, ale także udział w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, co motywuje drużynę po półfinałowej porażce.

Mimo przegranej z Bogdanką, siatkarze Projektu resetują głowy i deklarują walkę o medale zarówno w PlusLidze, jak i w Final Four Ligi Mistrzów.

Czy Projekt zdoła powtórzyć ubiegłoroczny sukces i zapewnić sobie miejsce w elitarnej Lidze Mistrzów?

Bartosz Gomułka: Na półfinał to nie wystarczyło

Projekt chciał odegrać większą rolę w PlusLidze, ale w półfinale został zatrzymany przez Bogdankę. Mistrz Polski dwukrotnie pokonał stołeczny zespół.

- Drużyna z Lublina bardzo dobrze grała zagrywką - tłumaczył Bartosz Gomułka w Polsacie Sport po przegranej z Bogdanką. - Nie zagraliśmy tego, co zawsze. Choć każdy zagrał na dobrym poziomie, ale na półfinał to nie wystarczyło. Niestety, wyszedł Wilfredo Leon i rozgromił nas zagrywką. Tak to można podsumować. To był show Leona - dodał.

Projekt musi zresetować głowy przed walką z Resovią

Jednak atakujący Projektu zaznaczył, że przed zespołem jeszcze wiele ważnych spotkań w tym sezonie. Pierwszym wyzwaniem będzie walka na krajowym podwórku, a następnie w europejskich pucharach.

- Trzeba zresetować głowy - stwierdził Gomułka. - Najpierw mecz o 3. miejsce z Resovią, potem Final Four w Lidze Mistrzów. Gra się jeden mecz i zależy kto, jak trafi z formą. Tam wszystko może się wydarzyć. Będziemy walczyć tu i tu o medale - wyjawił.

Kamil Nalepka: Musimy się pozbierać

Trener Kamil Nalepka podkreślał, że sezon nie kończy się dla jego podopiecznych. Był zdeterminowany, aby niepowodzenie w półfinale z Bogdanką powetować sobie w kolejnych spotkaniach.

- Trzeba powiedzieć wprost: Bogdanka była lepsza od nas - oceniał Nalepka w Polsacie Sport. - Szacunek dla rywali. Musimy pozbierać się, bo mamy jeszcze dużo grania. Wszystkie mecze są dla nas bardzo ważne, gramy o brąz i Final Four Ligi Mistrzów. Mamy nad czym myśleć. Postaramy się wrócić do naszej gry - przyznał.

Projekt Warszawa walczy o najwyższe cele na każdym froncie

Projekt ma o co walczyć, bo trzecie miejsce w PlusLidze zapewnia przepustkę do występów w Lidze Mistrzów w kolejnym sezonie. Rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw.

- Projekt to klub, który walczy na każdym froncie o najwyższe cele - przekonywał trener. - Mamy jeszcze dużo do udowodnienia w tym sezonie. Zrobimy wszystko, żeby zdobyć brązowy medal, który jest bardzo ważny dla nas i dla klubu - wyznał Nalepka.

