Bogdanka Lublin i Aluron CMC Warta Zawiercie ponownie zmierzą się w finale PlusLigi, walcząc o mistrzostwo.

Obie drużyny pokonały trudności w sezonie, a trenerzy i zawodnicy podkreślają ich mocną formę.

Kto okaże się lepszy w tym starciu siatkarskich gigantów? Sprawdź, kto sięgnie po tytuł!

Mamy środek tygodnia, więc za nami ciężka praca 💪Pierwszy finałowy mecz #PlusLiga coraz bliżej 🔜🔥Więcej zdjęć z dzisiejszego treningu znajdziesz w naszych pozostałych mediach 📸 pic.twitter.com/LOjHWvnCBq— Aluron CMC Warta Zawiercie 🏐🇵🇱 (@AluronCMC) April 22, 2026

Stephane Antiga: Final to będzie inna bajka

W półfinale Bogdanka dwa razy pokonały po 3:1 Projekt, rewanżując się odpadnięcie z Ligi Mistrzów.

- W trakcie rozgrywek mieliśmy sporo problemów - wyznał Stephane Antiga, cytowany przez PAP. - Mieliśmy wątpliwości, czy będzie nas stać na awans do finału. Jesteśmy w nim zasłużenie. Aluron gra niesamowicie. W fazie zasadniczej rozbił nas w Lublinie. Jednak teraz to będzie inna bajka. W tym momencie gramy dobrze, a będziemy jeszcze lepiej - ocenił trener Bogdanki.

Marcin Komenda: Aluron będzie chciał odkuć się za ubiegły sezon

Kapitan Marcin Komenda podkreślił siłę Bogdanki i Aluronu. Jednak wierzy w to, że w tym roku lubelski klub także sięgnie po tytuł.

- To nie jest przypadek, że drugi raz z rzędu z nimi zmierzymy się w finale - ocenił Komenda w Polsacie Sport. - Na pewno będą chcieli się odkuć za tamten sezon. My będziemy chcieli jeszcze raz pokazać, że jesteśmy mocną drużyną - dodał.

Jakub Popiwczak: Zaczynamy walkę o złoto

Z awansu do finału cieszył się Jakub Popiwczak. Libero Aluronu docenił walkę z Zaksą i Asseco Resovią, z którą jego zespół nie stracił seta w dwumeczu.

- Uważam, że w PlusLidze trzeba świętować - przyznał Popiwczak w Polsacie Sport. - Jest tak dużo dobrych zespołów, tak wielu świetnych zawodników, że nikt tutaj nic za darmo nie daje. Z każdego zwycięstwa 3:0 na trudnym terenie, jak w Rzeszowie, trzeba się z tego cieszyć. Trzeba to docenić i dalej twardo stąpać po ziemi. Zaczynamy walkę o złoto - stwierdził.

Aluron jest zahartowany, musiał wstawać z kolan

Aluron sezon zasadniczy zakończył na pierwszy miejscu. Awansował także do Final Four Ligi Mistrzów.

- Uważam, że w tym roku przetrwaliśmy trochę trudnych momentów - przypomniał Popiwczak w Polsacie Sport. - Odkopaliśmy się w play-off. To są takie budujące chwile, które nauczyły nas cierpieć. Jako drużyna musieliśmy wstawać z kolan momentami. To nas pewno nas zahartowało. Mam nadzieję, że udowodnimy to do samego końca tego sezonu - przyznał.

Mateusz Bieniek: Chcemy zrobić coś jeszcze lepszego niż na razie zrobiliśmy

Optymistą jest także kapitan Mateusz Bieniek.

- W siatkówce zawsze możemy znaleźć jakieś rezerwy. Chcemy zrobić coś jeszcze lepszego niż na razie zrobiliśmy - podsumował kapitan Aluronu.

