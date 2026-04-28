Projekt Warszawa pokonał Asseco Resovię 3:2 w pierwszym meczu o 3. miejsce PlusLigi.

Mecz obfitował w zwroty akcji, a Projekt dwukrotnie odrabiał straty, wygrywając w tie-breaku.

Zwycięstwo stołecznej drużyny okupiło kontuzją Bartosza Bednorza.

Jak kontuzja wpłynie na walkę o brąz i co dalej z rywalizacją o medal?

Projekt Warszawa zrobił pierwszy krok

W stolicy nie brakowało emocji. Asseco Resovia dobrze zaczęła, bo wygrała pierwszego seta 25:20. W drugim na przewagi lepszy okazał się Projekt, zwyciężając 29:27. Trzecia partia znowu toczyła się na przewagi, a w niej górą byli goście triumfując 26:24. Kolejne dwa sety stołeczny zespół rozstrzygnął na swoją korzyść: 25:19, 15:11.

- Grając z Resovią trzeba spodziewać się zawsze dramaturgii i ciężkiego spotkania - powiedział Kamil Nalepka w rozmowie z Super Expressem. - Cieszy to, że zrobiliśmy pierwszy krok. Jeszcze wiele przed nami. Na ciężkim terenie musimy walczyć o zrobienie kroku numer dwa - tłumaczył.

Bartosz Bednorz doznał kontuzji, co z liderem Projektu?

ajskuteczniejszy był Kevin Tillie, który zdobył 24 punkty i dostał nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu. W Resovii wyróżnił się Klemen Cebulj, zdobywca 20 punktów.

- Zwycięstwo wynika z pokazania charakteru - stwierdził Nalepka. - Jedno jest zależne od drugiego. W ofensywie pokazaliśmy duży potencjał, ale na wysokiej piłce mamy spore braki. Musimy popracować nad tym elementem. Od drugiego seta graliśmy dobrą siatkówkę. Pokazaliśmy charakter. Zrobiliśmy to dla Bartka Bednorza - zadeklarował.

Kamil Nalepka: Asseco Resovia bardzo mocno zagrywa

Zapowiada się wiec zacięta walka o brązowy medal. Kolejny mecz 30 kwietnia w Rzeszowie.

- Było dużo emocji i dramaturgii - powtórzył szkoleniowiec Projektu. - Wracaliśmy po pierwszym i trzecim secie z czego się bardzo cieszymy. Musimy lepiej na wysokich piłkach. Musimy być przygotowani, że drużyna z Rzeszowa będzie bardzo mocno zagrywać. Naszym celem będzie utrzymanie przyjęcia i grać mądrze - zaznaczył.

Mateusz Poręba: Straciliśmy pewność siebie i zaczęliśmy popełniać błędy

Niepocieszony był za to Mateusz Poręba. Środkowy Asseco Resovii zdobył jedenaście punktów.

- Straciliśmy pewność siebie i zaczęliśmy popełniać błędy - analizował Poręba w rozmowie z Super Expressem. - To mogło być kluczowe, że przegraliśmy to spotkanie. Musimy nastawić się na kolejne spotkanie. U siebie gramy bardzo dobrą siatkówkę. Myślę, że będziemy przygotowani. Przeanalizujemy to, co zrobiliśmy źle i wrócimy silniejsi. Kluczowe dla Projektu było to, że nie popełniali błędów - ocenił siatkarz rzeszowskiej drużyny.

