ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w żałobie. Nie żyje założyciel klubu, to wielki cios dla polskiej siatkówki

Nie żyje założyciel ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Kazimierz Pietrzyk przyszedł na świat we Francji, podczas II wojny światowej, a dokładniej 1 stycznia 1942 roku. Po wojnie jego rodzina wróciła jednak do Polski, osiedlając się właśnie w Kędzierzynie-Koźlu. W młodości interesował się nie tylko sportem, ale i mechaniką – w przyszłości połączenie tych dziedzin ukształtowało jego drogę do zostania założycielem i prezesem klubu siatkarskiego. Pietrzyk studiował na Wydziale Mechaniczno-Energetyczym Politechniki Wrocławskiej i w ich trakcie występował jako zawodnik AZS-u Wrocław. Studia ukończył w 1965 roku i w tym samym roku zatrudnił się w Mostostalu Zabrze. Pasję do siatkówki i pracę zawodową łączył także w kolejnych latach – w latach 90. łączył funkcję dyrektora fillii Mostostalu w Kędzierzynie z rolą kierownika sekcji siatkarskiej w Chemiku Kędzierzyn.

W 1994 roku siatkarska sekcja Chemika została rozwiązana, a to otworzyło nowy rozdział w historii siatkówki w Kędzierzynie. Pietrzyk stanął na czele nowego klubu, opartego o rozwiązaną sekcję Chemika – KS Mostostal Zabrze w Kędzierzynie-Koźlu. Przez wiele lat nazwa ulegała różnym modyfikacjom, a obecnie to ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Pietrzyk prowadził klub od założenia w 1994 roku aż do 2012 roku i pod jego kierownictwem sięgał on po wiele sukcesów, w tym mistrzostwa Polski, Puchary Polski czy nawet brązowy medal Ligi Mistrzów w 2003 roku. Największe sukcesy przyszły jednak nieco później – w latach 2021-2023 ZAKSA trzy razy z rzędu wygrała najważniejsze europejskie rozgrywki.

Nie tylko siatkówka i Mostostal. Kazimierz Pietrzyk od lat był związany też z polityką

Kazimierz Pietrzyk miał wpływ na polską siatkówkę nie tylko jako prezes jednego klubu. W 2000 roku był jednym z inicjatorów powstania Polskiej Ligi Siatkówki – zawodowych rozgrywek klubowych, które zastąpiły niezawodową I ligę serię A. Pietrzyk oprócz pracy w Mostostalu i działalności sportowej od lat był związany także z polityką – już w 1967 roku dołączył do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, następnie związany był z Sojuszem Lewicy Demokratycznej, zyskał mandat posła na Sejm IV kadencji z listy SLD-UP. Później był związany także ze Zjednoczoną Lewicą z ramienia której w 2015 kandydował do senatu (bez powodzenia).

Informację o śmierci Kazimierza Pietrzyka przekazał klub, który założył – Dotarła do nas smutna wiadomość. W wieku 83 lat zmarł założyciel i wieloletni prezes naszego klubu - Kazimierz Pietrzyk. Niezwykle zasłużona postać dla kędzierzyńsko-kozielskiej siatkówki, działacz społeczny i sportowy. Rodzinie i bliskim składamy głębokie wyrazy współczucia – napisano na profilu ZAKSY na portalu X.

