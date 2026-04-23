Falubaz Zielona Góra podejmuje GKM Grudziądz.

To zaległy mecz 2. kolejki PGE Ekstraligi.

Po nieudanej inauguracji sezonu i przełożonym niedzielnym meczu z powodu złej pogody, Falubaz Zielona Góra w końcu doczekał się pierwszego spotkania na własnym torze w tym sezonie. Zielonogórzanie po wysokiej porażce we Wrocławiu (26:64) muszą pilnie odrobić punkty. Porażka z GKM-em mogłaby poważnie skomplikować sytuację w walce o play-off. Do składu wraca kontuzjowany Leon Madsen, co znacząco wzmacnia linię seniorską. Gospodarze liczą na solidny dorobek Dominika Kubery, doświadczenie Andrzeja Lebiediewa i wsparcie Przemysława Pawlickiego.

GKM Grudziądz przyjeżdża po wyrównanym, ale też nieidealnym początku sezonu. Drużyna Roberta Kościechy jest bardzo zbilansowana – ma mocnych seniorów (Fricke, Jepsen Jensen, Drabik, Tarasienko) i solidną formację juniorską.

Awizowany skład Falubazu Zielona Góra:

9. Dominik Kubera

10. Andrzej Lebiediew

11. Przemysław Pawlicki

12. Michał Curzytek

13. Leon Madsen

14. Mitchell McDiarmid

15. Oskar Hurysz

Awizowany skład GKM-u Grudziądz:

1. Max Fricke

2. Maksym Drabik

3. Kacper Szarszewski

4. Vadim Tarasienko

5. Michael Jepsen Jensen

6. Kevin Małkiewicz

7. Kevin Iwański-Helt

Falubaz Zielona Góra - GKM Grudziądz Gdzie oglądać mecz NA ŻYWO?

Mecz Falubaz Zielona Góra - GKM Grudziądz w 2. kolejce PGE Ekstraligi zostanie rozegrany w czwartek 23 kwietnia 2026. Początek meczu Falubaz - GKM Grudziądz o godzinie 19.30. Transmisja TV z meczu Falubaz Zielona Góra - GKM Grudziądz na antenie CANAL+ Sport oraz online na Canal+ ONLINE.

