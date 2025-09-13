Bartosz Zmarzlik mistrzem świata po raz szósty! Polak napisał historię

Bartosz Zmarzlik został mistrzem świata szósty raz w karierze. Niesamowity dzień dla historii polskiego żużla. Polski zawodnik zajął drugie miejsce w GP Vojens w Danii - to wystarczyło, by został mistrzem świata i wyrównał wyniki Tony'ego Rcikardssona i Ivana Maugera. Czy uda mu się ich jeszcze wyprzedzić i zostać niekwestionowanie najlepszym żużlowcem w historii?

i Autor: Paweł Jaskółka