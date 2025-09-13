Bartosz Zmarzlik mistrzem świata po raz szósty! Polak napisał historię

GP w Vojens: Wyniki na żywo
- Dominik Kubera 3 (2, 1, 0, 0, 0)
- Michael Jepsen Jensen 8 (0, 0, 2, 3, 3)
- Jason Doyle 7 (1, 2, 1, 1, 2)
- Martin Vaculik 7 (3, 1, 3, 0, 0)
- Anders Thomsen 4 (2, 0, 1, 0, 1)
- Max Fricke 5 (1, 1, 1, 1, 1)
- Jan Kvech 3 (0, 0, 1, 1, 1)
- Andrzej Lebiediew 12 (3, 3, 2, 1, 3)
- Bartosz Zmarzlik 13 (3, 3, 3, 2, 2)
- Fredrik Lindgren 10 (2, 3, 0, 3, 2)
- Jack Holder 6 (1, 1, 2, 0, 2)
- Kai Huckenbeck 5 (0, 0, 0, 2, 3)
- Dan Bewley 9 (3, 2, 2, 2, 0)
- Mikkel Michelsen 8 (0, 2, 0, 3, 3)
- Brady Kurtz 12 (2, 3, 3, 3, 1)
- Robert Lambert 8 (1, 2, 3, 2, 0)
- Jonas Knudsen (R1) 0 (u, )
- William Drejer (R2)
WIELKI FINAŁ:
- Brady Kurtz 3
- Bartosz Zmarzlik 2
- Michael Jepsen Jensen 1
- Dan Bewley 0
GP Vojens 13.09
BARTOSZ ZMARZLIK MISTRZEM ŚWIATAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!! SZÓSTY RAZ W HISTORII! SZÓSTY RAZ!!!!
Zawodnicy wyjechali już na tor. Co tam się musi dziać w głowach Zmarzlika i Kurtza...
CZAS NA WIELKI FINAŁ SEZONU!
Jeśli Kurtz wygra, a Zmarzlik dojedzie na drugim miejscu - to Polak jest mistrzem świata!
Półfinał numer 2:
Dan Bewley 3
Fredrik Lindgren 2
Jason Doyle 1
Mikkel Michelsen 0
Bewleya wyciągnęła na jednym kole, a już naciskają na niego Lindgren i Doyle. Ściga się Brytyjczyk ze Szwedem. Bewley dojeżdża pierwszy i zapewnia sobie brązowy medal IMŚ!
Półfinał numer 1:
Michael Jepsen Jensen 3
Andrzej Lebiediew 2
Martin Vaculik 0
Robert Lambert 1
Jepsen Jensen wystrzelił spod taśmy fenomenalnie. Lambert miał problemy, było blisko upadku, ale wskoczył na drugie miejsce. Lebiediew goni Duńczyka, ale nie jest łatwo. Jepsen Jensen zaczął ten dzień słabo, ale wchodzi do wielkiego finału.
Zmarzlik, Kurtz pewni udziału w finale. Polak będzie wybierał pole jako pierwszy. Przed nami jeszcze dwa półfinały.
BIEG 20
Vaculik się ukarał, bo wystrzelił chyba za szybko spod taśmy. Sam się ukarał i nie dojedzie do mety. Michelsen pędzi pierwszy od startu, Holder drugi, Thomsen trzeci.
BIEG 19
Doyle wystrzelił spod taśmy, ale Huckenbeck znakomicie na prostej wykorzystuje prędkość. Fricke i Bewley za plecami tej dwójki. Goni Bewley, ale zamknięty został przez Australijczyka. Huckenbeck pewnie z trójką, Doyle drugi, Fricke trzeci, Bewley czwarty.
BIEG 18
Zmarzlik przegrywa start... Broni trzecie pole, ale to za mało. Jepsen Jensen odjeżdża. Kvech objechany i Polak goni Duńczyka. Naciska, szuka drogi... Jepsen Jensen dojeżdża z trójką.
BIEG 17
Lebiediew pędzi i walczy z Kuberą o pierwsze miejsce. Wyprzedza Polaka, który spada ostatnie miejsce. Łotysz z trzema punktami, Lindgren drugi, Kurtz dojeżdża trzeci.
Trwa równanie toru.
BIEG 16
Zmarzlik pięknie spod taśmy, ale Kurtz objechał go po zewnętrznej. Goni Polak, ale ciężko walczyć o coś więcej. Cały czas jest za plecami Australijczyka i ten musiałby popełnić błąd, a tak się nie dzieje.
Kurtz, Zmarzlik, Fricke, Vaculik.
Kurtz vs Zmarzlik! Ten pojedynek zobaczymy już teraz.
BIEG 15
Wychodzi Doyle spod taśmy, ale po zewnętrznej rozpędzał się Lindgren i wyprzedza go bez problemu. Naciska na Doyle'a Lambert. Brytyjczyk straszy rywala po zewnętrznej i w końcu zrobił to przy krawężniku! Wyprzedził go i dojeżdża jako drugi.
Lindgren, Lambert, Doyle, Thomsen.
BIEG 14
Jepsen Jensen bardzo dobrze ruszył spod taśmy , ale próbują go gonić Bewley i Lebiediew. Naciska na Duńczyka Bewley. Ale mądrze broni się od początku Jepsen Jensen. Lebiediew szybko zaczął odstawać.
Jepsen Jensen 3, Bewley 2, Lebiediew 1, Holder 0.
BIEG 13
Kubera zostaje po starcie i ogląda rywalizację z przodu. Michelsen pierwszy rywalizuje z Huckenbeckiem, ale Duńczyk nie popełnia błędów. Kvech dojeżdża trzeci...
W biegu trzynastym zobaczymy Dominika Kuberę!
Czas na kolejne równanie toru.
BIEG 12
Vaculik pięknie rusza i zamyka Bewleya przy kredzie. Kvech wyprzedza Lindgrena i goni Brytyjczyka. Bewley dojeżdża jednak do Vaculika i próbuje na niego naciskać. Szuka miejsca z lewej, z prawej strony. Słowak dojeżdża jednak pierwszy do mety.
Vaculik 3, Bewley 2, Kvech 1, Lindgren 0.
BIEG 11
Zmarzlik wystrzelił spod taśmy i odjeżdża od razu reszcie rywali. Za nim zabiera się Lebiediew, ale ze sporą stratą. Doyle i Michelsen walczą o jeden punkt. Górą pierwszy z nich!
Zmarzlik 3, Lebiediew 2, Doyle 1, Michelsen 0.
BIEG 10
Thomsen znakomicie spod taśmy. Kurtz i Huckenbeck nieco zwolnili, ale skoro Duńczyk zostawia tyle miejsca, to Kurtz się nie zastanawia i to wykorzystuje. Wyprzedza rywali i pędzi do mety. Jepsen Jensen wskakuje po punkty, a Thomsen ogląda jego plecy.
Kurtz 3, Jepsen Jensen 2, Thomsen 1, Huckenbeck 0.
BIEG 9
Został Kubera na starcie. Lambert wystrzela spod taśmy i pierwszy pędzi od pierwszego łuku. Kubera walczy z Frickiem na końcu stawki, ale Polak nie zbiera punktu.
Czas na trzecią serię startów.
Druga przerwa na równanie toru.
BIEG 8
Lebiediew wciska się przed Vaculika. Przycisnął go brutalnie do bandy i prowadzi. Lambert wykorzystuje sytuację i atakuje Łotysza. Na trzecim kółku upada Knudsen, ale szybko schodzi z toru. Lebiediew, Lambert, Vaculik na mecie.
Powtórka w pełnym składzie.
BIEG 8
Mamy taśmę dwóch zawodników. Bieg przerwany!
BIEG 7
Kurtz fenomenalnie zakłada Holdera i jest pierwszy! Doyle wyprzedza Holdera i wskakuje na drugie miejsce. Kvech bez żadnych szans. Niezagrożony Kurtz z trójką.
Kurtz 3, Doyle 2, Holder 1, Kvech 0.
BIEG 6
Lingren pięknie ruszył i daje to efekty. Wystrzelił przed resztę rywali i powiększa przewagę. Michelsen szuka prędkości, ale nie udaje mu się go dogonić. Fricke trzeci, Jepsen Jensen znowu daleko za resztą...
BIEG 5
Świetnie wychodzi Zmarzlik spod taśmy, ale szybszy był Bewley. Na prostej Polak popędził znakomicie i wyprzedził Anglika. Kubera za plecami prowadzącej dwójki. Bewley próbuje się napędzać, ale to za mało.
Zmarzlik 3, Bewley 2, Kubera 1, Michelsen 0.
W piątym biegu zobaczymy polsko-polski bój - Zmarzlik vs Kubera.
Trwa równanie toru.
BIEG 4
Kurtz zamknięty w pierwszym łuku, ale wystrzelił obok rywali. Bewley zrobił to jeszcze lepiej i przedziera się na pierwsze miejsce. Lambert goni Kurtza, ale ten broni się bardzo dobrze. Michelsen kompletnie nie liczy się w tym biegu.
Bewley 3, Kurtz 2, Lambert 1, Michelsen 0.
BIEG 3
Zaspał nieco Zmarzlik, ale wystrzelił przed Lindgrena w pierwszym łuku! Holder wciska się przed Huckenbecka na trzecim miejscu, a Lindgren ogląda plecy Polaka. Zmarzlik 3, Lindgren 2, Holder 1, Huckenbeck 0.
W trzecim biegu zobaczymy Bartosza Zmarzlika.
BIEG 2
Thomsen wystrzelił spod taśmy, ale Lebiediew też nie zawodzi i wyprzedza walczących rywali. Bez większej historii. Lebiediew 3, Thomsen 2, Fricke 1, Kvech 0.
BIEG 1
Dobrze wychodzi Kubera spod taśmy i prowadzi do końca pierwszego okrążenia. Vaculik objeżdża go po szerokiej i przejmuje prowadzenie. Doyle za plecami Polaka. Kubera się broni, ale rywal naciska. Mimo to, utrzymał drugie miejsce Polak. Vaculik 3, Kubera 2, Doyle 1, Jepsen Jensen 0.
Za nami oficjalna prezentacja zawodników. Trybuny w Vojens wypełnione po brzegi.
Pojedynek Zmarzlik - Kurtz dopiero w szesnastym biegu.
Jeśli Bartosz Zmarzlik sięgnie po tytuł mistrzowski to wyrówna rekordy Tony'ego Rcikardssona i Ivana Maugera.
Zapraszamy na relację na żywo z Grand Prix na żużlu w Vojens. Początek zawodów o 19:00.
Najlepszy polski żużlowiec Bartosz Zmarzlik był faworytem od początku rywalizacji w sezonie 2025, ale niespodziewanie wyrósł mu groźny konkurent. Kurtz rozkręcał się z każdym turniejem, a w czterech ostatnich - w Gorzowie Wielkopolskim, Malilli, Rydze i Wrocławiu - okazał się najlepszy.
W efekcie przewaga 30-letniego Zmarzlika (165 pkt) nad młodszym o półtora roku rywalem wynosi tylko trzy punkty. Byłaby jeszcze mniejsza, ale lider cyklu - w przeciwieństwie do Kurtza - punktował w sprincie poprzedzającym GP we Wrocławiu. To oznacza, że jeśli Australijczyk chce sięgnąć po złoto, musi w Vojens wyprzedzić Polaka co najmniej o dwie pozycje.
Jeżeli Zmarzlik, który dobrze czuje się na torze w Vojens, sięgnie po szósty tytuł, zrówna się z rekordzistami pod tym względem - Nowozelandczykiem Ivanem Maugerem i Szwedem Tonym Rickardssonem.
W sobotę w Danii rozstrzygnie się też, kto zdobędzie brązowy medal MŚ - trzeci obecnie Brytyjczyk Daniel Bewley (128 pkt) czy czwarty Szwed Fredrik Lindgren (123). Początek zawodów w Vojens o godz. 19, o ile pozwoli pogoda, gdyż prognozy nie są zbyt korzystne.