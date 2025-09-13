Grand Prix Danii: Transmisja na żywo, stream online. Gdzie oglądać żużel dzisiaj? Vojens 13.09.2025

Grand Prix Danii. Bartosz Zmarzlik walczy o mistrzostwo świata!
Dla Bartosza Zmarzlik jest to wyścig, który może zadecydować o jego kolejnym mistrzostwie świata. Polak nie będzie miał łatwego zadania, ponieważ na jego drodze stanął Brady Kurtz. Australijczyk w swoim debiucie od razu rzucił rękawice najlepszemu zawodnikowi na świecie.
Rewelacyjny sezon Kurtza
Nieprawdopodobne, w jakim stylu Kurtz rozpoczął swoją drogę do zdobycia mistrzostwa świata. Jeszcze nie tak dawno 28-latek nie był ważną postacią w PGE Ekstralidze, a po ostatnich czterech zwycięstwach w SGP z rzędu ma szansę na zdobycie mistrzostwa świata. Australijczyk triumfował kolejno w: Gorzowie, Malilli, Rydze oraz Wrocławiu.
Grand Prix Danii stream online live: Transmisja NA ŻYWO
Finałowe zawody Speedway Grand Prix w duńskim Vojens odbędą się w sobotę. Początek rywalizacji zaplanowano na godzinę 19:00. Transmisję na żywo będzie można oglądać na antenach TVP Sport oraz TTV. Stream online będzie dostępny na platformie Player.pl oraz w serwisie sport.tvp.pl.
Na temat szans Zmarzlika w SGP wypowiedział się Greg Hancock w rozmowie z oficjalną stroną Ekstraligi.
- Zmarzlik ma niesamowitą przewagę mentalną. Wypracował przez ten czas pewnego rodzaju strach u swoich rywali, który brzmi dla nich "nie mam z nim szans". Czasami część zawodników zdaje się "otwierać mu drzwi" na torze, bo wiedzą, że się zbliża - powiedział Amerykanin.
Jeśli Zmarzlikowi uda się zwyciężyć w mistrzostwach świata to będzie to dla niego szósty tytuł. Dzięki temu można wyrównać niesamowite liczby dwóch legendarnych zawodników - Ivana Maugera i Tony'ego Rickardssona.