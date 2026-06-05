Przed nami Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze.

Bartosz Zmarzlik walczy o rekordowy, siódmy tytuł Indywidualnego Mistrza Świata.

Sprawdź, gdzie oglądać Grand Prix Wielkiej Brytanii NA ŻYWO i nie przegap emocjonującej rywalizacji w żużlowym cyklu.

W piątek i sobotę w angielskim Manchesterze odbędzie się trzecia i czwarta runda żużlowych indywidualnych mistrzostw świata. Na razie na dwóch pierwszych miejscach klasyfikacji generalnej są Polacy - Bartosz Zmarzlik i Kacper Woryna. Broniący tytułu zawodnik Motoru Lublin do tej pory w cyklu Grand Prix zgromadził 32 punkty, a drugi z biało-czerwonych, który wygrał inauguracyjny turniej w niemieckim Landshut, ma jeden mniej. Trzecie miejsce zajmuje Australijczyk Brady Kurtz - 26.

Tym razem w zawodach wystartuje trzech Polaków, oprócz Kacpra Woryny i Bartosz Zmarzlika o punkty powalczy także Patryk Dudek. Ze względu na kontuzję w Manchesterze nie pojedzie Dominik Kubera. Jego miejsce zajmie Czech Jan Kvech. Roszad na liście startowej, ze względu na urazy, jest zresztą więcej. Już wcześniej ogłoszono, że także nie wystąpi Brytyjczyk Daniel Bewley. Jego z kolei zastąpi Duńczyk Anders Thomsen. W poniedziałek potwierdzono trzecią absencję. Z podwójnej rundy FIM Speedway Grand Prix Wielkiej Brytanii wycofał się Fredrik Lindgren, a zamiast Szweda trzeci na liście rezerwowych Niemiec Kai Huckenbeck. Z kolei z tzw. dziką kartą pojedzie Brytyjczyk Tom Brennan.

Piątkowe ściganie w Grand Prix Manchesteru rozpocznie się o godz. 20 polskiego czasu. Tego samego dnia, ale pięć godzin wcześniej, mają zostać przeprowadzone kwalifikacje. W sobotę GP ma wystartować także o 20.

Gdzie oglądać Grand Prix Wielkiej Brytanii w Manchesterze NA ŻYWO?

Grand Prix Czech w Manchesterze odbędzie się w piątek 5 czerwca 2026. Początek GP Wielkiej Brytanii o godzinie 20 polskiego czasu. Transmisja TV z Grand Prix Wielkiej Brytanii na antenie Eurosportu 3. To nowy kanał sportowy dostępny od początku kwietnia. Grand Prix Wielkiej Brytanii można oglądać również online za pośrednictwem Playera i platformy HBO Max.

Czołówka klasyfikacji generalnej MŚ po dwóch rundach:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 32 pkt

2. Kacper Woryna (Polska) 31

3. Brady Kurtz (Australia) 26

4. Leon Madsen (Dania) 21

5. Jack Holder (Australia) 21

6. Robert Lambert (W. Brytania) 20

7. Jason Doyle (Australia) 19

8. Daniel Bewley (W. Brytania) 18

9. Dominik Kubera (Polska) 17

10. Michael Jepsen Jensen (Dania) 16

11. Patryk Dudek (Polska) 15

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