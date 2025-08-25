Kolejna wielka impreza w TVP! Polak walczy o MŚ, a tu takie wieści

Takich emocji w cyklu mistrzostw świata na żużlu dawno nie było, podobnie jak wielkiego żużla w TVP. Tuż przed przedostatnią rundą tego sezonu Grand Prix (30 sierpnia we Wrocławiu), polscy kibice usłyszeli jednak znakomite wieści w sprawie emocjonującej końcówki sezonu. Rywalizacja Bartosza Zmarzlika o historyczne, szóste mistrzostwo świata wyjaśni się najprawdopodobniej dopiero podczas ostatniego Grand Prix w duńskim Vojens - i to wszystko na antenie TVP!

Bartosz Zmarzlik wściekły po finale w Rydze. Nie gryzł się w język i złożył obietnicę

Bartosz Zmarzlik pojedzie po MŚ w TVP

Przed dwiema ostatnimi rundami sezonu sytuacja w klasyfikacji generalnej jest naprawdę zacięta. Broniący tytułu Zmarzlik rywalizuje o kolejne złoto z debiutującym w cyklu GP, Australijczykiem Bradym Kurtzem. To on wygrał trzy ostatnie rundy z rzędu i jego strata do pięciokrotnego mistrza z Polski wynosi zaledwie 3 punkty! To zapowiada fenomenalną walkę we Wrocławiu i później w Vojens, która może trwać aż do ostatniego wyścigu sezonu.

Bartosz Zmarzlik QUIZ. Jak dobrze znasz mistrza świata? 9/10 to obowiązek każdego kibica! Pytanie 1 z 10 W jakim klubie występuje Bartosz Zmarzlik? Stal Gorzów Motor Lublin Włókniarz Częstochowa Legia Warszawa Następne pytanie

Przypomnijmy, że Zmarzlik walczy w tym sezonie o szósty tytuł MŚ w karierze. Jeśli mu się uda, zrówna się z legendarnymi rekordzistami - Tonym Rickardssonem i Ivanem Maugerem. Już 30 sierpnia ma postawić pierwszy z dwóch ostatnich kroków w tym kierunku, a wszystko wyjaśni się 13 września w Danii. Jak wygląda plan transmisji żużlowego GP w TVP?

Finałowe zmagania w cyklu Speedway Grand Prix będą transmitowane w TVP Sport, a także online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Przed rokiem Zmarzlik zajął w Vojens 2. miejsce i zapewnił sobie piąte złoto MŚ. Czy w tym roku historia się powtórzy? Byłby to czwarty indywidualny tytuł polskiego mistrza z rzędu!