Kolejna wielka impreza w TVP! Polak walczy o MŚ, a tu takie wieści

2025-08-25 16:51

Polscy kibice mają powody do radości! TVP oficjalnie ogłosiła, że pokaże na swojej antenie decydujące Grand Prix Danii, podczas którego Bartosz Zmarzlik może przypieczętować kolejny tytuł mistrza świata na żużlu. Kiedy żużlowe MŚ w TVP? Gdzie będzie dostępna transmisja GP Danii? Znamy już szczegóły.

Takich emocji w cyklu mistrzostw świata na żużlu dawno nie było, podobnie jak wielkiego żużla w TVP. Tuż przed przedostatnią rundą tego sezonu Grand Prix (30 sierpnia we Wrocławiu), polscy kibice usłyszeli jednak znakomite wieści w sprawie emocjonującej końcówki sezonu. Rywalizacja Bartosza Zmarzlika o historyczne, szóste mistrzostwo świata wyjaśni się najprawdopodobniej dopiero podczas ostatniego Grand Prix w duńskim Vojens - i to wszystko na antenie TVP!

Bartosz Zmarzlik wściekły po finale w Rydze. Nie gryzł się w język i złożył obietnicę

Bartosz Zmarzlik pojedzie po MŚ w TVP

Przed dwiema ostatnimi rundami sezonu sytuacja w klasyfikacji generalnej jest naprawdę zacięta. Broniący tytułu Zmarzlik rywalizuje o kolejne złoto z debiutującym w cyklu GP, Australijczykiem Bradym Kurtzem. To on wygrał trzy ostatnie rundy z rzędu i jego strata do pięciokrotnego mistrza z Polski wynosi zaledwie 3 punkty! To zapowiada fenomenalną walkę we Wrocławiu i później w Vojens, która może trwać aż do ostatniego wyścigu sezonu.

Przypomnijmy, że Zmarzlik walczy w tym sezonie o szósty tytuł MŚ w karierze. Jeśli mu się uda, zrówna się z legendarnymi rekordzistami - Tonym Rickardssonem i Ivanem Maugerem. Już 30 sierpnia ma postawić pierwszy z dwóch ostatnich kroków w tym kierunku, a wszystko wyjaśni się 13 września w Danii. Jak wygląda plan transmisji żużlowego GP w TVP?

Finałowe zmagania w cyklu Speedway Grand Prix będą transmitowane w TVP Sport, a także online na stronie sport.tvp.pl i w aplikacji mobilnej TVP Sport. Przed rokiem Zmarzlik zajął w Vojens 2. miejsce i zapewnił sobie piąte złoto MŚ. Czy w tym roku historia się powtórzy? Byłby to czwarty indywidualny tytuł polskiego mistrza z rzędu!

Brady Kurtz wygrywa i naciska na Zmarzlika. Mistrz świata podsumował rundę Grand Prix w Rydze
