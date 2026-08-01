Patryk Dudek błysnął podczas Grand Prix w Łodzi! "Wyciągnęliśmy z tego maksa"

Łódź zadebiutowała jako gospodarz Grand Prix, a Patryk Dudek wywalczył drugie miejsce, zostając najlepszym polskim żużlowcem turnieju.

Wielkie zaskoczenie przyniosła absencja Bartosza Zmarzlika w finale, co otworzyło drogę do triumfu Brytyjczykowi Robertowi Lambertowi.

Poznaj szczegóły taktyki Dudka, która doprowadziła go do podium, i sprawdź, jak ten wynik zmienia układ sił w klasyfikacji generalnej!

Dudek wygrał rundę zasadniczą i dzięki temu mógł wybrać z którego pola wystartuje w finale. Postawił na pole C. Najszybszy okazał się jednak Lambert, który wyprzedził Dudka, a trzeci przyjechał Brady Kurtz, a zanim Michael Jepsen Jensen.

- Ostatnio w finałach pole A mi nie pomogło - przypomniał Dudek w Eurosporcie. - Patrząc na stawkę zawodników, to wydaje mi się, że pojechałbym podobnie jak Janek Kvech w drugim półfinale. Zakończyłoby się to tak, że prędzej czy później chłopaki minęliby mnie po szerokiej. Postanowiłem wyjechać z pola trzeciego, żeby móc więcej zakombinować na pierwszym okrążeniu. Wydaje mi się, że wyciągnęliśmy z tego maksa. Gratulacje dla „Lamba” - tłumaczył.

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Polski żużlowiec ocenił występ w Łodzi pozytywnie.

- Czułem się dobrze na motocyklu i jeździecko - zapewniał Dudek. - Mimo tego szybkiego tempa i ciepłej pogody. Po GP w Manchestrze powiedziałem, że planuję jeździć z przodu niż z tyłu. Wydaje się, że poczyniliśmy krok ku temu. Mam nadzieję, że częściej będą takie obrazki. Jestem zadowolony. Muszę podziękować chłopakom w teamie, bo za dużo roboty nie było. Paniki też nie było. Od pierwszego biegu było OK - podkreślił.

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W klasyfikacji generalnej przewodzi duet: Kurtz - Zmarzlik. Dudek awansował na piąte miejsce. Liczy dobry występ podczas zawodów w Rydze, które odbędą się 8 sierpnia.

- Dobrze, że następna runda jest za tydzień - przekonywał Dudek. - Na fali wznoszącej pojedziemy w Rydze z podobnym rezultatem lub - oby - lepszym. Ale na spokojnie. Cieszmy się z tego, co wyrwaliśmy. Wydaje mi się, że wyścigi mogły się podobać w Łodzi. Jak na pierwszą rundę Grand Prix na Moto Arenie było bardzo atrakcyjnie i to pomimo niepewnej pogody - ocenił nasz żużlowiec.

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Grand Prix w Łodzi:

1. Robert Lambert (Wielka Brytania)

2. Patryk Dudek (Polska)

3. Brady Kurtz (Australia)

4. Michael Jepsen Jensen (Dania)

5. Jan Kvech (Czechy)

6. Bartosz Zmarzlik (Polska)

7. Leon Madsen (Dania)

8. Kacper Woryna (Polska)...11. Piotr Pawlicki (Polska)

14. Dominik Kubera (Polska)

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Klasyfikacja generalna:

1. Brady Kurtz (Australia) 109 pkt

2. Bartosz Zmarzlik (Polska) 109

3. Robert Lambert (W. Brytania) 101

4. Michael Jepsen Jensen (Dania) 80

5. Patryk Dudek (Polska) 69

6. Leon Madsen (Dania) 65

7. Kacper Woryna (Polska) 64

8. Max Fricke (Australia) 62...14. Dominik Kubera (Polska) 31

19. Maciej Janowski (Polska) 11

22. Piotr Pawlicki (Polska) 6

25. Marcel Kowolik (Polska) 1

33. Nikodem Mikołajczyk (Polska) 0

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