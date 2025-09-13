Pierwsze słowa Bartosza Zmarzlika po zdobyciu mistrzostwa świata! Wzruszające słowa ze łzami w oczach

GP Danii: Bartosz Zmarzlik mistrzem świata

Bartosz Zmarzlik po raz szósty w karierze został mistrzem świata. Losy tytułu ważył się do samego końca. To właśnie Grand Prix Danii w Vojens miało zadecydować, kto zostanie najlepszym riderem tego roku. Zmarzlik pędził od samego początku jak szalony, by zapewnić sobie miejsce w annałach historii. Do tej pory ta sztuka udała się tylko dwóm żużlowcom – Zmarzlik dogonił legendarnych Tony'ego Rickardssona i Ivana Maugera.

Bartosz Zmarzlik w tym sezonie zdobył 183 punkty, a Brady Kurtz do samego końca deptał mu po piętach i zgromadził 182 punkty. Trzecie miejsce w tym sezonie indywidualnych mistrzostw świata na zużlu zajął Dan Bewley, który uciekł w Vojens Fredrikowi Lindgrenowi. Oczy były jednak zwrócone głównie na Polaka.

Bartosz Zmarzlik mistrzem świata po raz szósty! Polak napisał historię

Po finałowym biegu, w którym Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce trudno było ukryć mu wielką radość. Polak szybko znalazł się przy swoim zespole.

Tak Zmarzlik skomentował tytuł mistrza świata

Bartosz Zmarzlik w rozmowie z TVP Sport na gorąco komentował zdobycie szóstego tytułu mistrza świata.

- Bardzo zadowolony jestem. Stresowałem się, bo nie wiedziałem, jak rozpocząć po treningu. Początek był bardzo udany. Zmieniliśmy jedną rzecz i nie mogliśmy z nią wrócić. Straciłem strat. Nie chcieliśmy mijać się za dużo, żeby nie stracić pozycji. Te sześć tytułów w czasie, pracy, poświęceniu, rodziny... Jest to strasznie wyczerpujące i jestem szczęśliwy, ale i zmęczony. Nie dociera to do mnie. Pamiętam, jak byłem dzieckiem i marzyłem, żeby być mistrzem świata. Myślę, że wtedy nie wiedziałem, co mówię. Za każdym razem to świetnie smakuje! - nie ukrywał wielkiej radości.

Zmarzlik nie ukrywał, że sprostanie wszystkim wyzwaniom w ostatnich latach nie było łatwe. - Każdy tytuł smakuje wyjątkowo przepysznie. Stawiasz sobie wyzwanie, też związane z dyspozycją innych zawodników. Trzeba było temu sprostać, a to nie jest łatwe. Te ostatnie osiem lat było trudne. Ciężko jest utrzymać to tak długo – dodał.