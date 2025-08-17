Skandaliczne sceny! Pseudokibic mógł doprowadzić do tragedii w Rzeszowie [WIDEO]

Texom Stal Rzeszów - Fogo Unia Leszno 44:43

Texom Stal Rzeszów: Marcin Nowak 9, Paweł Przedpełski 9, Nicolai Klindt 8, Keynan Rew 8, Jacob Thorssell 6, Franciszek Majewski 4. Wiktor Rafalski 0

Fogo Unia Leszno: Janusz Kołodziej 14, Nazar Parnicki 9, Grzegorz Zengota 5, Kacper Mania 5, Ben Cook 4, Josh Pickering 3, Antoni Mencel 3

Rywalizacja w 2. Ekstralidze żużlowej powoli dobiega do końca. W pierwszym półfinale doszło do rywalizacji Texom Stali Rzeszów z FOGO Unią Leszno. Jednym punktem wygrali gospodarze, ale losy awansu do finału nie są jeszcze przesądzone. 31 sierpnia odbędzie się rewanżowe spotkanie, które zadecyduje o tym, kto zamelduje się w wielkim finale.

Niestety, poza samym ściganiem na torze mówi się jeszcze o skandalicznej sytuacji, do której doszło w siódmym wyścigu. Z biegu wykluczonych zostało... trzech z czterech zawodników. Po wykluczeniu pierwszego z nich, reszta miała minutę, by dojechać na start. Z powodu zbyt długiego tankowania w rywalizacji został jedynie Jacob Thorsell.

Podczas transmisji fani mogli zauważyć skandaliczną sytuację. Thorsell podróżował samotnie do mety, a w pewnym momencie w jego stronę została rzucona butelka. Doszło do tego podczas pierwszego okrążenia. Thorsell na szczęście nie został nią trafiony przez fanów w Leszna i bezpiecznie dojechał do mety.

- Kuriozalny bieg w Rzeszowie! Do trzeciej próby odjechania siódmego biegu meczu Rzeszów - Leszno na start spóźniło się dwóch zawodników, wcześniej wykluczony został Grzegorz Zengota i Jacob Thorssell ścigał się sam ze sobą – czytamy w wideo zamieszonym przez CANAL+ Sport.