Polak nie obronił tytułu mistrza świata! Ukrainiec ze złotem w deszczu

Wiktor Przyjemski miał cztery punkty przewagi nad drugim w klasyfikacji generalnej SGP 2 Nazarem Parnickim. Do Vojens przyjechał, choć 19 sierpnia doznał okropnie wyglądającej kontuzji kostki.

W Danii żużlowcy odjechali 20 wyścigów. Na więcej nie pozwolił deszcz. W tych warunkach najlepiej poradził sobie Nazar Parnicki z Ukrainy, który wyprzedził Polaka w klasyfikacji generalnej.

Złoto dla zawodnika Fogo Unii Leszno, srebro dla Przyjemskiego, a brąz dla Mikkela Andersena z Danii.

Żużel: Wiktor Przyjemski drugi w SGP 2. Parnicki wygrał w Vojens

Kiedy Wiktor Przyjemski uległ wypadkowi w Szwecji, pod znakiem zapytania stanęły występy nie tylko w finałach PGE Ekstraligi, ale również obrona tytułu mistrza świata juniorów. Zawodnik Orlen Oil Motoru Lublin robił wszystko, aby pojawić się w Danii. Ostatecznie do Vojens przyjechał. Cały jego team wiedział, że trzeba się będzie zmierzyć z bardzo trudnym torem. Padający deszcz nie pomagał, ale organizatorzy zrobili wszystko, by zawody odjechać.

Na niebawem świętującym 50-lecie owalu najlepiej spisał się Nazar Parnicki z Ukrainy. 18-latek wygrał wszystkie pięć wyścigów. Przyjemski triumfował raz. Kamery uchwyciły, jak Polak kuleje w parku maszyn. Na więcej nie pozwolił mu stan zdrowia. Wychowanek Polonii Bydgoszcz zakończył rywalizację w Vojens na 11. miejscu. Do biegu ostatniej szansy nie wszedł, ale ostatecznie nie pojechał w nich żaden z żużlowców. Deszcz rozpadał się na dobre i organizatorzy zdecydowali o zakończeniu turnieju po 20 wyścigach.

Po raz pierwszy od 2020 roku indywidualnych mistrzostw świata juniorów nie wygrał reprezentant "Biało-Czerwonych". Brązowy medal zdobył Mikkel Andersen z Danii, który minimalnie wyprzedził Adama Bubbę Bednara.

- Dzisiaj udało mi się wszystko, co zaplanowałem. No i wyszło - mówił Nazar Parnicki w rozmowie z Marceliną Rutkowską-Konikiewicz z Eurosportu. - Duża historia dla mojego kraju, dla Ukrainy, postaram się o kolejne medale - dodał szczęśliwy, choć lekko oszołomiony mistrz.

Wyniki 3. finału SGP2 w Vojens

1. Nazar Parnicki (Ukraina) - 15 (3,3,3,3,3) - 20 pkt SGP2

2. Bastian Pedersen (Dania) - 12 (3,3,3,2,1) - 18

3. Mikkel Andersen (Dania) - 12 (2,2,2,3,3) - 16

4. Dan Thompson (Wielka Brytania) - 10 (3,2,2,1,2) - 14

5. Norick Bloedorn (Niemcy) - 9 (d,2,3,3,1) - 12

6. Adam Bednar (Czechy) - 9 (1,3,1,2,2) - 11

7. Casper Henriksson (Szwecja) - 8 (1,0,3,1,3) - 10

8. Mathias Pollestad (Norwegia) - 8 (2,1,d,2,3) - 9

9. Antoni Mencel (Polska) - 8 (3,1,1,2,1) - 8

10. William Drejer (Dania) - 7 (2,0,2,3,0) - 7

11. Wiktor Przyjemski (Polska) - 7 (d,3,1,1,2) - 6

12. Villads Nagel (Dania) - 6 (2,1,2,0,1) - 5

13. Mitchell McDiarmid (Australia) - 5 (0,2,0,1,2) - 4

14. Kevin Małkiewicz (Polska) - 3 (1,1,1,0,0) - 3

15. Jake Mulford (Wielka Brytania) - 1 (1,d,d,0,0) - 2

16. Jan Przanowski (Polska) - 0 (0,0,0,u,0) - 1

17. Nicolai Heiselberg (Dania) - ns - 0

18. Niklas Holm Jakobsen (Dania) - ns - 0

Bieg po biegu:

1. (59,15) Mencel, Nagel, Bednar, McDiarmid

2. (61,69) Thompson, Drejer, Mulford, Przanowski

3. (61,00) Pedersen, Andersen, Henriksson, Przyjemski (d/4)

4. (59,30) Parnicki, Pollestad, Małkiewicz, Bloedorn (d/4)

5. (59,97) Przyjemski, Bloedorn, Mencel, Przanowski

6. (59,17) Parnicki, Andersen, Nagel, Drejer

7. (58,47) Pedersen, McDiarmid, Małkiewicz, Mulford (d/4)

8. (59,29) Bednar, Thompson, Pollestad, Henriksson

9. (58,74) Pedersen, Drejer, Mencel, Pollestad (d/3)

10. (60,14) Henriksson, Nagel, Małkiewicz, Przanowski

11. (59,20) Parnicki, Thompson, Przyjemski, McDiarmid

12. (60,57) Bloedorn, Andersen, Bednar, Mulford (d/st)

13. (59,34) Parnicki, Mencel, Henriksson, Mulford

14. (60,42) Bloedorn, Pedersen, Thompson, Nagel

15. (60,02) Andersen, Pollestad, McDiarmid, Przanowski (u/4)

16. (60,12) Drejer, Bednar, Przyjemski, Małkiewicz

17. (59,99) Andersen, Thompson, Mencel, Małkiewicz

18. (60,17) Pollestad, Przyjemski, Nagel, Mulford

19. (60,43) Henriksson, McDiarmid, Bloedorn, Drejer

20. (59,53) Parnicki, Bednar, Pedersen, Przanowski

Sędzia: Paweł Słupski (Polska)