Fatalny wypadek mistrza Polski w Szwecji! Helikopter zabrał go do szpitala

Wiktor Przyjemski kilka dni temu zdobył swoje pierwsze mistrzostwo Polski w kategorii wiekowej poniżej 21 lat, ale nie nacieszył się długo tym wielkim sukcesem. We wtorek wraz z Bartoszem Zmarzlikiem, Dominikiem Kuberą, Kacprem Woryną i Mateuszem Cierniakiem udał się na mecz szwedzkiej ligi w barwach zespołu Lejonen Gislaved. Był to pierwszy ćwierćfinałowy pojedynek z Rospiggarna Hallstavik, rozegrany na torze rywali Polaków. Do szóstego biegu wszystko szło po myśli faworytów, prowadzących 21:15, a zawody dobrze rozpoczął także Przyjemski. W swoim pierwszym starcie przywiózł ze Zmarzlikiem dla Lwów wygraną 5:1, ale w 7. biegu zaliczył fatalny wypadek.

Wypadek Wiktora Przyjemskiego w Szwecji. Trafił do szpitala

Polak na pierwszym łuku tego wyścigu znalazł się pomiędzy dwoma rywalami i dość niefortunnie zahaczył o motocykl jednego z nich. W efekcie go wyprostowało i z pełnym impetem uderzył z małej odległości w bandę otaczającą tor. Nie zdążył nawet zeskoczyć z maszyny, a impet był na tyle duży, że po zderzeniu podbiło go w powietrze. Zahaczony przez niego Adam Ellis również upadł na tor, ale zdecydowanie bardziej kontrolowanie i bez większych konsekwencji.

Błyskawicznie narodziło się pytanie - co ze zdrowiem Przyjemskiego? Szwedzkie media informują, że po paskudnym upadku przetransportowano go na noszach do karetki, a następnie helikopter zabrał go do szpitala. Speedwayfans.se informuje jednak, cytując Andersa Frojda, że miało to związek z dużą odległością ze stadionu do szpitala, a nie poważnym stanem Polaka. 20-latek miał się skarżyć na ból kostki i silny ból w dolnym odcinku pleców.

To złe wieści dla kibiców Motoru Lublin, którego zawodnikiem jest Przyjemski. Już w piątek mistrzowie Polski rozpoczną zmagania w fazie play-off PGE Ekstraligi i wiele wskazuje na to, że będą musieli radzić sobie bez świetnego juniora. Ich rywalem w półfinale jest GKM Grudziądz.

Brady Kurtz wygrywa i naciska na Zmarzlika. Mistrz świata podsumował rundę Grand Prix w Rydze