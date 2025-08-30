Amadeusz Ferrari – Pardesi, Natan Marcoń – DeMoor NA ŻYWO. Ferrari znokautowany w IV rundzie! Awantura po walce Marconia! [WYNIKI]

Bartosz Olszewski 21:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Dwie gwiazdy freak-fightów z Polski Amadeusz Ferrari i Natan Marcoń zawalczą na gali Misfits Boxing 22 w Manchesterze. Polscy zawodnicy zmierzą się z Pakistańczykiem Rahimem Pardesim oraz Amerykaninem Chasem DeMoorem. Stawką pojedynku Marcoń – DeMoor będzie pas wagi ciężkiej organizacji Misfits. Wszystkie pojedynki (poza starciem Dillon Danis vs Warren Spencer) zakontraktowane są w formule bokserskiej. Na relację na żywo zaprasza SuperSport.se.pl.

i Autor: DAZN/ X (Twitter) Amadeusz Ferrari