Amadeusz Ferrari – Pardesi, Natan Marcoń – DeMoor NA ŻYWO. Ferrari znokautowany w IV rundzie! Awantura po walce Marconia! [WYNIKI]

Misfits Boxing 22: walki Amadeusza Ferrariego i Marconia [RELACJA NA ŻYWO]
Karta walk Misfits Boxing 22 z Manchesteru:
- Darren Till vs Luke Rockhold
- Tony Ferguson vs Nathaniel "Salt Papi" Bustamante
- Joey Essex vs João Barbosa
- Dillon Danis vs Warren Spencer
- Ty Mitchell vs Sean Hemphill
- Chase DeMoor vs Natan Marcoń - Chase DeMoor wygrywa po przez techniczny nokaut po przerwaniu pojedynku przez lekarza
- Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Rahim Pardesi - Rahim Pardesi wygrywa przez nokaut
- Amir Anderson vs Vitor Siqueira - Amir Anderson wygrywa przez nokaut
- Carla Jade vs Daryn Harris - Carla Jade wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów
- Demi Sims vs Nadeshi Hopkins - Demi Sims wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów
- J'hon Ingram vs Banty Singh - J'hon Ingram wygrywa przez nokaut
Misfits: Ferrari - Pardesi, DeMoor - Marcoń
Gala rozpoczęta. Do momentu walk Polaków będziemy informować tylko o wynikach walk. Relacja z walk Ferrariego i Marconia po godzinie 20:00.
J'hon Ingram w świetnym stylu pokonał Banty'ego Singha.
Demi Sims wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów.
Trwa trzecia walka. Amadeusz Ferrari ma wyjść do ringu jako szósty, Natan Marcoń w piątej walce.
Carla Jade wygrała walkę przez jednogłośną decyzję sędziów.
Po zbliżającym się pojedynku do ringu wyjdzie Natan Marcoń.
Amir Anderson vs Vitor Siqueira - czas na czwarty pojedynek.
Podczas transmisji pokazano już rozgrzewającego się Amadeusza Ferrariego.
Natan Marcoń przygotowuje się do wyjścia do ringu. To również zaprezentowano podczas transmisji.
Amir Anderson pokonał Vitora Siqueirę przez nokaut w piątej rundzie.
Przed nami pojedynek Marcoń - DeMoor.
Trwa krótkie studio przed pierwszą walką Polaka.
Koniec studia! Za moment walki Polaków.
A jednak pierwszą walką Polaków będzie starcie Rahim Pardesi - Amadeusz Ferrari.
Pakistańczyk jest już w drodze do ringu.
Amadeusz Ferrari wygwizdany na hali w Manchesterze. Polak idzie do klatki.
Obaj zawodnicy już w ringu!
Gwizdy i buczenie podczas przedstawienia Ferrariego.
ZACZYNAMY WALKĘ!
I runda
Pardesi szybko przejmuje środek ringu. Szuka ciosów, ale Polak dobrze orbituje na nogach.
I runda
Lewy na lewy. Pardesi na razie jest bardziej aktywny.
I runda
Kilka dobrych ciosów Ferrariego, ale to wszystko jest zbyt lekkie.
I runda
Koniec pierwszej rundy. Nie trafia kilkoma wiatrakami Ferrari.
II runda
Zaczynamy drugą rundę.
II runda
Mało celnych ciosów Ferrariego przez 90 sekund. Pardesi przejmuje kontrolę i coraz bardziej napiera na Polaka.
II runda
Wszedł w wymianę Pardesi i szybko się nadział na kilka ciosów. Ostudziło to jego zapał.
II runda
Ferrari próbuje punktować lewym prostym.
II runda
Pardesi równo z gongiem dosięgnął szczęki Ferrariego lewym sierpem.
III runda
Czas na przedostatnią rundę.
III runda
Zupełnie inaczej bije się Ferrari - mądrze, w wyważony sposób. Ale w końcu się odpalił. Lecą wiatraki!
III runda
Dochodzi prawy prosty Ferrariego.
III runda
Przez dwie rundy 15 celnych ciosów zadał Ferrari, 14 Pardesi.
III runda
Zmęczony jest już Ferrari. Gubi balans i przyjmuje kolejne ciosy w końcówce.
IV runda
Zaczynamy ostatnią rundę!
IV runda
Dochodzą ciosy od Pakistańczyka do głowy Polaka.
IV runda
Ferrari na deskach! KONIEC WALKI PO CIOSACH NA DOŁY!
Amadeusz Ferrari nawet nie wstał do werdyktu.
W kolejnej walce Natan Marcoń zmierzy się o pas wagi ciężkiej Misfits z Chasem DeMoorem.
Fani na "X" atakują Ferrariego, że ten kolejny raz poddał walkę - tak jak w starciu z Salt Papim.
Natan Marcoń zmierza w stronę ringu.
Mistrz Misfits wagi ciężkiej Chase DeMoor idzie w stronę ringu.
Marcoń i DeMoor nie przybili rękawic.
I runda
Zaczynamy walkę!
I runda
Marcoń próbuje odważnie, ale lecą głównie wiatraki.
I runda
Próbuje kombinacją lewy-prawy naruszyć rywala Marcoń.
I runda
Połowa pierwszej rundy, a Marcoń zrobił już więcej niż Ferrari.
I runda
Szuka lewego prostego Marcoń. Trafił prawym cepem DeMoora, ale ten zaatakował wcześniej celnie kilkoma ciosami.
II runda
Zaczynamy drugą rundę.
II runda
DeMoor mądrze korzysta z przewagi zasięgu, która jest wyraźna. Ma problemy, by podejść Marcoń.
II runda
Fenomenalny podbródkowy DeMoora i krwawi mocno Marcoń.
II runda
Sędzia wstrzymał walkę. Dlaczego? Nie wiadomo.
II runda
Walka przerwana.
Natan Marcoń rzucił się na rywala po przerwaniu walki.
