Amadeusz Ferrari – Pardesi, Natan Marcoń – DeMoor NA ŻYWO. Ferrari znokautowany w IV rundzie! Awantura po walce Marconia! [WYNIKI]

Bartosz Olszewski
2025-08-30 21:48

Dwie gwiazdy freak-fightów z Polski Amadeusz Ferrari i Natan Marcoń zawalczą na gali Misfits Boxing 22 w Manchesterze. Polscy zawodnicy zmierzą się z Pakistańczykiem Rahimem Pardesim oraz Amerykaninem Chasem DeMoorem. Stawką pojedynku Marcoń – DeMoor będzie pas wagi ciężkiej organizacji Misfits. Wszystkie pojedynki (poza starciem Dillon Danis vs Warren Spencer) zakontraktowane są w formule bokserskiej. Na relację na żywo zaprasza SuperSport.se.pl.

Amadeusz Ferrari

i

Autor: DAZN/ X (Twitter) Amadeusz Ferrari

Misfits Boxing 22: walki Amadeusza Ferrariego i Marconia [RELACJA NA ŻYWO]

Karta walk Misfits Boxing 22 z Manchesteru:

  • Darren Till vs Luke Rockhold 
  • Tony Ferguson vs Nathaniel "Salt Papi" Bustamante
  • Joey Essex vs João Barbosa
  • Dillon Danis vs Warren Spencer 
  • Ty Mitchell vs Sean Hemphill
  • Chase DeMoor vs Natan Marcoń - Chase DeMoor wygrywa po przez techniczny nokaut po przerwaniu pojedynku przez lekarza
  • Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Rahim Pardesi - Rahim Pardesi wygrywa przez nokaut
  • Amir Anderson vs Vitor Siqueira - Amir Anderson wygrywa przez nokaut
  • Carla Jade vs Daryn Harris - Carla Jade wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów
  • Demi Sims vs Nadeshi Hopkins - Demi Sims wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów
  • J'hon Ingram vs Banty Singh - J'hon Ingram wygrywa przez nokaut
Na żywo

Misfits: Ferrari - Pardesi, DeMoor - Marcoń

Gala rozpoczęta. Do momentu walk Polaków będziemy informować tylko o wynikach walk. Relacja z walk Ferrariego i Marconia po godzinie 20:00.

J'hon Ingram w świetnym stylu pokonał Banty'ego Singha.

Demi Sims wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów.

Trwa trzecia walka. Amadeusz Ferrari ma wyjść do ringu jako szósty, Natan Marcoń w piątej walce.

Carla Jade wygrała walkę przez jednogłośną decyzję sędziów.

Po zbliżającym się pojedynku do ringu wyjdzie Natan Marcoń.

Amir Anderson vs Vitor Siqueira - czas na czwarty pojedynek.

Podczas transmisji pokazano już rozgrzewającego się Amadeusza Ferrariego. 

Natan Marcoń przygotowuje się do wyjścia do ringu. To również zaprezentowano podczas transmisji.

Amir Anderson pokonał Vitora Siqueirę przez nokaut w piątej rundzie.

Przed nami pojedynek Marcoń - DeMoor.

Natan Marcoń zaatakował swojego rywala. Ochrona ledwo powstrzymała jego przeciwnika [WIDEO]
Natan Marcoń zaatakował swojego rywala. Ochrona ledwo powstrzymała jego przeciwnika [WIDEO]

Trwa krótkie studio przed pierwszą walką Polaka.

Koniec studia! Za moment walki Polaków.

A jednak pierwszą walką Polaków będzie starcie Rahim Pardesi - Amadeusz Ferrari.

Pakistańczyk jest już w drodze do ringu.

Amadeusz Ferrari wygwizdany na hali w Manchesterze. Polak idzie do klatki.

Obaj zawodnicy już w ringu!

Gwizdy i buczenie podczas przedstawienia Ferrariego.

ZACZYNAMY WALKĘ!

I runda

Pardesi szybko przejmuje środek ringu. Szuka ciosów, ale Polak dobrze orbituje na nogach. 

I runda

Lewy na lewy. Pardesi na razie jest bardziej aktywny.

I runda

Kilka dobrych ciosów Ferrariego, ale to wszystko jest zbyt lekkie.

I runda

Koniec pierwszej rundy. Nie trafia kilkoma wiatrakami Ferrari.

II runda

Zaczynamy drugą rundę.

II runda

Mało celnych ciosów Ferrariego przez 90 sekund. Pardesi przejmuje kontrolę i coraz bardziej napiera na Polaka.

II runda

Wszedł w wymianę Pardesi i szybko się nadział na kilka ciosów. Ostudziło to jego zapał.

II runda

Ferrari próbuje punktować lewym prostym.

II runda

Pardesi równo z gongiem dosięgnął szczęki Ferrariego lewym sierpem. 

III runda

Czas na przedostatnią rundę. 

III runda

Zupełnie inaczej bije się Ferrari - mądrze, w wyważony sposób. Ale w końcu się odpalił. Lecą wiatraki! 

III runda

Dochodzi prawy prosty Ferrariego. 

III runda

Przez dwie rundy 15 celnych ciosów zadał Ferrari, 14 Pardesi. 

III runda

Zmęczony jest już Ferrari. Gubi balans i przyjmuje kolejne ciosy w końcówce.

IV runda

Zaczynamy ostatnią rundę!

IV runda

Dochodzą ciosy od Pakistańczyka do głowy Polaka.

IV runda

Ferrari na deskach! KONIEC WALKI PO CIOSACH NA DOŁY!

Amadeusz Ferrari nawet nie wstał do werdyktu.

W kolejnej walce Natan Marcoń zmierzy się o pas wagi ciężkiej Misfits z Chasem DeMoorem.

Fani na "X" atakują Ferrariego, że ten kolejny raz poddał walkę - tak jak w starciu z Salt Papim.

Natan Marcoń zmierza w stronę ringu. 

Mistrz Misfits wagi ciężkiej Chase DeMoor idzie w stronę ringu.

Marcoń i DeMoor nie przybili rękawic.

I runda

Zaczynamy walkę!

I runda

Marcoń próbuje odważnie, ale lecą głównie wiatraki.

I runda

Próbuje kombinacją lewy-prawy naruszyć rywala Marcoń.

I runda

Połowa pierwszej rundy, a Marcoń zrobił już więcej niż Ferrari.

I runda

Szuka lewego prostego Marcoń. Trafił prawym cepem DeMoora, ale ten zaatakował wcześniej celnie kilkoma ciosami.

II runda

Zaczynamy drugą rundę.

II runda

DeMoor mądrze korzysta z przewagi zasięgu, która jest wyraźna. Ma problemy, by podejść Marcoń.

II runda

Fenomenalny podbródkowy DeMoora i krwawi mocno Marcoń.

II runda

Sędzia wstrzymał walkę. Dlaczego? Nie wiadomo.

II runda

Walka przerwana. 

Natan Marcoń rzucił się na rywala po przerwaniu walki. 

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
Pytanie 1 z 15
Kim jest ten zawodnik?
QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT
AMADEUSZ FERRARI
Natan Marcoń