Amadeusz Ferrari tłumaczy się pod dotkliwej klęsce w Anglii. Takie dał wytłumaczenia

Misfits: Bolesna klęska Polaków w Manchesterze

Amadeusz Ferrari i Natan Marcoń stoczyli kolejne pojedynki w Wielkiej Brytanii. Podczas gali Mifits 22 w Manchesterze obaj Polacy ponieśli bolesne porażki przed czasem. Natan Marcoń nie mógł kontynuować pojedynku przez decyzję lekarza po krwawym rozcięciu już w drugiej rundzie, przegrywając z Chasem DeMoorem. Stawką był pas wagi ciężkiej Misfits. Z kolei Amadeusz Ferrari w czwartej, ostatniej rundzie przegrał z Rahimem Pardesim.

Po przegranym pojedynku Ferrari nie wstał do werdyktu, ciągle siedząc w narożniku. Po walce opublikował jednak nagranie, w którym tłumaczył się ze swojej porażki.

Ferrari znokautowany w IV rundzie! Awantura po walce Marconia! [WYNIKI]

Amadeusz Ferrari wyjaśniał, że przez ostatnie trzy tygodnie mocno chorował i chciał wycofać się ze starcia, ale organizacja Misfits miała go poprosić, by zawalczył i zagwarantowała mu kolejne starcia w Wielkiej Brytanii. - Co byście zrobili na moim miejscu? - zapytał wprost fanów, przyznając, że w grę wchodzi kontynuowanie międzynarodowej kariery, o której marzył.

Wyniki gali Misfits Boxing 22: Till vs Rockhold

Darren Till vs Luke Rockhold - Darren Till wygrał przez nokaut

Tony Ferguson vs Nathaniel "Salt Papi" Bustamante - Tony Ferguson wygrał przez nokaut

Joey Essex vs João Barbosa - Joey Essex wygrał przez większościową decyzję sędziów

Dillon Danis vs Warren Spencer - Dillon Danis wygrał przez poddanie poprzez duszenie

Ty Mitchell vs Sean Hemphill - Ty Mitchell wygrał przez niejednogłośną decyzję sędziów

Chase DeMoor vs Natan Marcoń - Chase DeMoor wygrywa po przez techniczny nokaut po przerwaniu pojedynku przez lekarza

Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Rahim Pardesi - Rahim Pardesi wygrywa przez nokaut

Amir Anderson vs Vitor Siqueira - Amir Anderson wygrywa przez nokaut

Carla Jade vs Daryn Harris - Carla Jade wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów

Demi Sims vs Nadeshi Hopkins - Demi Sims wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów

J'hon Ingram vs Banty Singh - J'hon Ingram wygrywa przez nokaut

QUIZ: Czy rozpoznasz wszystkie gwiazdy freak-fightów bez twarzy? FAME MMA, HIGH League, PRIME, CLOUT Pytanie 1 z 15 Kim jest ten zawodnik? Dawid Załęcki Denis Załęcki Denis Labryga Następne pytanie