Brutalne słowa w kierunku Oleksandra Usyka! Amerykanin nie ma co do tego wątpliwości. "Będzie miał wielkie problemy"

Ołeksandr Usyk to niekwestionowany mistrz wagi ciężkiej. Nie dziwi fakt, że każdy z topowych pięściarzy chce spróbować swoich sił w starciu z Ukraińcem, aby zdetronizować go z tronu. 38-latek na zawodowych ringach stoczył już 24 walki i wszystkie z nich zwyciężył. Usyk ostatni raz zameldował się w ringu 19 lipca, a jego rywalem był Daniel Dubois. Pojedynek zakończył się w piątej rundzie i kolejny raz to Ukrainiec mógł cieszyć się z obrony pasa mistrzowskiego. Usyk często jest zaczepiany przez Tysona Fury'ego i Josepha Parkera, a do tej dwójki dołączył Jarrell Miller. Amerykanin wprost powiedział, co zrobiłby 38-latkowi w ringu.

Ołeksandr Usyk nie ma sobie równych! Ukrainiec niespełna miesiąc temu kolejny raz udowodnił, że jest kompletnym pięściarzem i żaden z jego rywali nie ma z nim najmniejszych szans. W 2024 roku wszyscy fani boksu żyli pojedynkami 38-latka z Tysonem Furym. Niestety dla "Króla Cyganów", żadne ze starć nie zakończyło się po jego myśli. Choć Brytyjczyk bardzo poważnie mówi o trylogii z niekwestionowanym mistrzem.

- Jestem co prawda na emeryturze, ale chętnie z niej wrócę na walkę z tym królikiem (Fury od dawna nazywa tak Usyka, red.). Prawda jest taka, że tylko ja jestem w stanie z nim wygrać, że tylko na ten pojedynek czekają kibice i że tylko dzięki mnie Ukrainiec będzie mógł zarobić naprawdę duże pieniądze - wypalił w swoim stylu "Król Cyganów".

Oprócz Fury'ego i Josepha Parkera w kolejce do Usyka ustawił się kolejny pięściarz.

Usyk - Miller? Szalone słowa Amerykanina w kierunku mistrza. "Mogę łatwo pokonać Usyka"

Jarrell Miller w zdecydowanych słowach wypowiedział się o starciu z Usykiem, choć jego słowa nie są przez wielu brane na poważnie.

Jestem pewien, że mogę łatwo pokonać Usyka. Potrzebuje tylko trenować normalnie i mieć pełny obóz, żeby to zrobić. Rozjadę go. Będzie miał wielkie problemy. Zawsze napotyka trudności, kiedy jego przeciwnik obniża brodę i idzie w ciężką walkę - rzucił Amerykanin, co przytoczył portal "ringmagazine.com".

Warto zaznaczyć, że mimo dobrego bilansu (25-2-1) to Miller w przeszłości przegrywał z zawodnikami, których Usyk pokonywał, jak choćby Anthony Joshua, czy Dubois.

