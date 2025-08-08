Brutalne słowa w kierunku Oleksandra Usyka! Amerykanin nie ma co do tego wątpliwości. "Będzie miał wielkie problemy"

Ołeksandr Usyk nie ma sobie równych! Ukrainiec niespełna miesiąc temu kolejny raz udowodnił, że jest kompletnym pięściarzem i żaden z jego rywali nie ma z nim najmniejszych szans. W 2024 roku wszyscy fani boksu żyli pojedynkami 38-latka z Tysonem Furym. Niestety dla "Króla Cyganów", żadne ze starć nie zakończyło się po jego myśli. Choć Brytyjczyk bardzo poważnie mówi o trylogii z niekwestionowanym mistrzem.

- Jestem co prawda na emeryturze, ale chętnie z niej wrócę na walkę z tym królikiem (Fury od dawna nazywa tak Usyka, red.). Prawda jest taka, że tylko ja jestem w stanie z nim wygrać, że tylko na ten pojedynek czekają kibice i że tylko dzięki mnie Ukrainiec będzie mógł zarobić naprawdę duże pieniądze - wypalił w swoim stylu "Król Cyganów".

Oprócz Fury'ego i Josepha Parkera w kolejce do Usyka ustawił się kolejny pięściarz.

Usyk - Miller? Szalone słowa Amerykanina w kierunku mistrza. "Mogę łatwo pokonać Usyka"

Jarrell Miller w zdecydowanych słowach wypowiedział się o starciu z Usykiem, choć jego słowa nie są przez wielu brane na poważnie.

- Jestem pewien, że mogę łatwo pokonać Usyka. Potrzebuje tylko trenować normalnie i mieć pełny obóz, żeby to zrobić. Rozjadę go. Będzie miał wielkie problemy. Zawsze napotyka trudności, kiedy jego przeciwnik obniża brodę i idzie w ciężką walkę - rzucił Amerykanin, co przytoczył portal "ringmagazine.com".

Warto zaznaczyć, że mimo dobrego bilansu (25-2-1) to Miller w przeszłości przegrywał z zawodnikami, których Usyk pokonywał, jak choćby Anthony Joshua, czy Dubois.