Karol Nawrocki w nocy trenował boks! Ostatni polski mistrz świata ocenił jego umiejętności, niesamowite słowa

Różański to ostatni polski pełnoprawny mistrz świata w boksie (tymczasowe tytuły dzierżą obecnie Krzysztof "Diablo" Włodarczyk i Michał Cieślak). Choć pięściarz z Rzeszowa nie ukrywa, że nagranie jest krótkie i na jego podstawie trudno w pełni ocenić technikę prezydenta, to i tak jest pod wrażeniem tego, co zobaczył.

Tomasz Adamek wprost o bokserskich umiejętnościach Karola Nawrockiego. Legenda nie gryzła się w język

Były mistrz świata Łukasz Różański pod wrażeniem bokserskich umiejętności Karola Nawrockiego

- Garda wysoko, łokcie blisko, broda schowana - to są podstawy. Ręce szybkie, dynamiczne, choć nogi czasem lekko gubią rytm, ale to normalne, bo koordynacja ręka-noga to lata pracy. Ciosy proste są dobre, a co najważniejsze uderzane z nogą, co daje pełen transfer energii. To właśnie fundament polskiej szkoły boksu, o której uczył trener Marian Basiak (nieżyjący już były znakomity szkoleniowiec Różańskiego, który doprowadził go do tytułu mistrza świata, red.). Po akcji ręce wracają do gardy, co pokazuje ciągłą pracę nad techniką - zaznaczył Różański.

Były czempion federacji WBC w wadze bridger nie ukrywa również satysfakcji z tego, że prezydent po objęciu stanowiska nadal tak chętnie promuje boks i w ogóle aktywność fizyczną.

Kulisy tajnej imprezy po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta Polski. Dostał wyjątkowy prezent od ludzi boksu

Różański o Nawrockim: Cieszy mnie, że głowa państwa wybiera właśnie boks

- Pod względem sprawności widać dobrą formę u pana Nawrockiego, a ćwiczenia siłowe wskazują na to, że to nie jest tylko rekreacja. Cieszy mnie, że głowa państwa wybiera właśnie boks - sport, który w jednym treningu rozwija siłę, dynamikę, kondycję i charakter. To świetna promocja dla mojej ukochanej dyscypliny. Mam duży szacunek, że w natłoku obowiązków prezydent znajduje czas na aktywność fizyczną. Gratuluję formy i serdecznie pozdrawiam - zakończył Różański.

AI oceniła bokserskie umiejętności Karola Nawrockiego. Nie spodziewaliśmy się takich słów o prezydencie

Szybki trening na zakończenie dnia.Do jutra 🇵🇱 pic.twitter.com/5vi6uZA5PS— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 9, 2025

Quiz tylko dla ekspertów. Sprawdź, czy rozpoznasz mistrzów boksu ze zdjęcia? Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Tomasz Adamek Andrzej Gołota Artur Szpilka Następne pytanie

TOMASZ ADAMEK O PREZYDENCIE NAWROCKIM: "POKAŻĘ MU..." | SZCZERZE O LEGENDZIE SPORTU short Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.