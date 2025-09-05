Kolejny sensacyjny powrót do ringu. Zmierzą się dwie legendy, wyciekły informacje

Tyson vs. Mayweather?!

Tyson wrócił na ring 15 listopada ubiegłego roku podczas gali w Arlington, stając naprzeciw dużo młodszego Jake’a Paula. Była to jego pierwsza w pełni zawodowa walka od 2005 roku. Mimo doświadczenia i rekordowych 50 zwycięstw w karierze, Tyson przegrał z Paulem na pełnym dystansie. Sam pojedynek nie zachwycił kibiców – Paul unikał zadawania poważnych ciosów, a Tyson przekonał się, że w wieku 58 lat trudno walczyć tak jak w najlepszych latach.

W nadchodzącym starciu Tyson i Mayweather dzielić będzie niemal 30 kilogramów. „Iron” ważył 103,6 kg przed walką z Paulem, podczas gdy Mayweather Jr., przy okazji ceremonii poprzedzającej jego ostatni - zeszłoroczny - pojedynek z Johnem „The Ghost” Gottim, wniósł na wagę około 73 kg.

Legendy boksu

Obaj zawodnicy uchodzą za ikony boksu. Mike Tyson to wielki mistrz świata wagi ciężkiej, ma na koncie 50 zwycięstw i 7 porażek, natomiast Floyd Mayweather Jr. pozostaje niepokonany – z bilansem 50 zwycięstw. Mistrzowskie pasy zdobywał, walcząc w wadze półśredniej i junior średniej.

Podpisanie kontraktu oznacza, że fani mogą spodziewać się widowiska, w którym dwie legendy boksu po raz kolejny pojawią się między linami – tym razem w formule pokazowej, bez presji sportowej rywalizacji. Do walki ma dojść w 2026 roku.

