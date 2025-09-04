Szeremeta, która podczas zeszłorocznych igrzysk w Paryżu wywalczyła srebrny medal, udała się do Liverpoolu w bojowym nastroju. - Podtrzymuję to, co mówiłam wcześniej: plan na MŚ to przywieźć złoto do Polski. Przepracowałam bardzo ciężko okres treningowy. Trening motoryczny to było dla mnie zabójstwo. Plan przygotowań był w miarę podobny do tego przed igrzyskami w Paryżu. Wprowadziliśmy drobne zmiany, żeby moja forma była lepsza, żebym też rosła jako zawodniczka i poprawiała swoje słabe strony. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i wrócę do Polski z krążkiem, a moje koleżanki z reprezentacji również powalczą o najwyższe trofea - przyznała w rozmowie z TVP Sport.

Julia Szeremeta wskoczyła w zmysłową panterkę i ruszyła w miasto! W takiej odsłonie jeszcze jej nie widzieliście

MŚ w boksie: kiedy i z kim zmierzy się Julia Szeremeta na mistrzostwach świata w boksie

Szeremeta w swojej kategorii (57 kg) została rozstawiona z "1" i udział w turnieju rozpocznie od 1/8 finału. To oznacza, że by znaleźć się na podium, będzie musiała wygrać dwie walki. Polka pierwszy pojedynek stoczy w niedzielę 7 września podczas wieczornej sesji (start o godzinie 19:00), a jej rywalką będzie Japonka Satsuki Yoshizawa lub Chinka Yan Cai (ta walka w piątek 5 września o godzinie 12:00). Jeśli przebrnie tę przeszkodę, to w ćwierćfinale (środa 10 września sesja wieczorna) zmierzy się z kimś z czwórki Bibiana Lovasova (Słowacja), Elise Glynn (Anglia), Karina Ibragimowa (Kazachstan) lub Panagiota Kouzilou (Grecja).

Teoretycznie najgroźniejsze rywalki Szeremety, czyli Turczynka Esra Yildiz Kahraman (brązowa medalistka igrzysk w Paryżu) oraz Brazylijka Jucielen Romeu (rozstawiona z "2", pokonała Polkę w finale tegorocznego Pucharu Świata w Brazylii), znalazły się w drugiej połowie drabinki i z naszą reprezentantką mogą się zmierzyć dopiero w ewentualnym finale.

MŚ w boksie: gdzie oglądać mistrzostwa świata w boksie z udziałem Julii Szeremety

Mistrzostwa świata w boksie olimpijskim w Liverpoolu odbędą się w dniach 4-14 września. Transmisję z zawodów będzie można oglądać na sportowych kanałach Polsatu.

Skład reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w boksie w Liverpoolu

Angelika Krysztoforska (48 kg), Natalia Kuczewska (51 kg), Wiktoria Rogalińska (54 kg), Julia Szeremeta (57 kg), Aneta Rygielska (60 kg), Kinga Krówka (65 kg), Barbara Marcinkowska (70 kg), Oliwia Toborek (75 kg), Emila Koterska (80 kg), Agata Kaczmarska (+80 kg) Mężczyźni: Jakub Słomiński (50 kg), Nikolas Pawlik (55 kg), Paweł Brach (60 kg), Bartłomiej Rośkowicz (65 kg), Paweł Sulęcki (70 kg), Michał Jarliński (75 kg), Nikodem Kozak (80 kg), Adam Tutak (90 kg), Oskar Kopera (+90 kg)

