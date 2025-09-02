Mistrzyni olimpijska idzie na wojnę z World Boxing! Chce wywinąć się od testów płci

Imane Khelif nie chce testów płci! Złożyła odwołanie

Podczas igrzysk olimpijskich nie brakowało kontrowersji wokół niektórych medalistów. W boksie najgłośniejszymi przypadkami były Imane Khelif oraz Lin Yu-ting. Khelif zdobyła złoto w kategorii do 66 kg, a Yu-ting w kategorii do 57 kg, pokonując w finale Julię Szeremetę. Całkiem niedawno trener Julii Szeremty wypowiadając się na temat jej rywalki z igrzysk olimpijskich stwierdził, że Tajwanka w zasadzie „zniknęła” i nic nie wiadomo na temat jej kolejnych występów. Tuż przed mistrzostwami świata trener Lin Yu-ting zapowiedział, że jego podopieczna na testy się jednak zdecyduje! Sprawa z Khelif, która od igrzysk nie walczyła i pojawiły się nawet sygnały, że mogła zakończyć karierę, ma się jednak inaczej. Pogłoski o zakończeniu kariery się nie sprawdziły, ale Algierka nie chce poddać się wspomnianym testom.

W dniach 4-14 września odbędą się mistrzostwa świata w boksie organizowane przez World Boxing. Organizacja ta zapowiedziała testy medyczne, na które wspomniane zawodniczki nie chciały się zgodzić (przez to zostały zdyskwalifikowane przez poprzedniego organizatora mistrzostw świata, kontrowersyjną federację IBA). Okazuje się że Khelif nie chce poddać się testom, ale też nie chce rezygnować ze startu w mistrzostwach świata. Jak donosi „France 24”, Khelif złożyła apelację do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie.

Jeśli wspomniany organ stanąłby po stronie Algierki, ta mogłaby w ostatniej chwili wziąć udział we wspomnianych mistrzostwach świata bez przechodzenia wspomnianych testów, wymaganych przez World Boxing! Czas jednak ucieka, bo mistrzostwa świata w Liverpoolu zaczną się lada dzień.