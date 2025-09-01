Nie żyje słynny pięściarz. Walczył z legendarnym Muhammadem Alim, zmarł w domu opieki

W wieku 75 lat zmarł Joe Bugner, legenda boksu, który walczył z Muhammadem Alim czy Joe Frazierem.

Pięściarz, posiadający trzy obywatelstwa, nigdy nie zdobył mistrzostwa świata, ale zapisał się w historii boksu.

Bugner otrzymywał drobne role w filmach takich jak "Uliczny Wojownik" czy "Podróż do wnętrza Ziemi".

Nie żyje Joe Bugner. Walczył z Muhammadem Alim o mistrzostwo świata

Joe Bugner zmarł w wieku 75 lat. Urodzony na Węgrzech pięściarz nigdy w swojej karierze nie zdobył mistrzostwa świata, ale nie przeszkodziło mu to zapisać się na kartach historii tego sportu – podobnie jest choćby w przypadku Andrzeja Gołoty, który mistrzem nigdy nie był, ale jest dobrze znany na świecie ze swoich walk. Bugner miał ciekawą historię – jak wspomnieliśmy urodził się na Węgrzech, ale posiadał... trzy obywatelstwa! Oprócz węgierskiego także australijskie i Wielkiej Brytanii.

Bugner rywalizował w boksie w wadze ciężkiej. W wieku 21 lat, w 1971 roku, sięgnął po mistrzostwo Wielkiej Brytanii, Wspołnoty Narodów i Europy w wadze ciężkiej (mimo młodego wieku miał na koncie już 35 walk). Jeszcze w tym samym roku utracił swoje tytuły, ale w 1972 odzyskał pas mistrza Europy w wadze ciężkiej, którego bronił jeszcze kilka razy w karierze. W lutym 1973 roku po raz pierwszy starł się z Muhammadem Alim, ale przegrał jednogłośną decyzją sędziów. Kilka miesięcy później zmierzył się z inną legendą boksu, Joe Frazierem, ale jemu uległ w taki sam sposób.

W swojej 59. walce w karierze ponownie stanął naprzeciwko Muhammada Aliego, ale tym razem stawką walki były pasy mistrza świata WBA, WBC oraz The Ring. Po 15 rundach walki znów lepszy okazał się Ali. Ostatecznie Bugner nigdy mistrzem świata nie został, ale pod koniec kariery do swojego dorobku dołączył mistrzostwo panazjatyckie oraz Australii. Łącznie stoczył 83 walki, z czego wygrał 69, przegrał 13, a jedna zakończyła się remisem.

Bugner występował także w filmach. Współpracował z Van Dammem oraz Crowem

Joe Bugner był jednak nie tylko pięściarzem. Pracował w przemyśle filmowym, występował w filmach amerykańskich oraz włoskich, a najbardziej popularnym z nich jest chyba Uliczny Wojownik z Jean-Claudem Van Dammem, choć nie były to wielkie role. Co ciekawe, Bugner pracował przy produkcji Człowiek Ringu z Russelem Crowem, w którym grał także... Artur Binkowski. Bugner został jednak zwolniony w trakcie produkcji przez co... zwymyślał Crowe'a.

Joe Bugner zmarł w Australii, gdzie mieszkał od lat. Jak przekazała Brytyjska Rada Kontroli Bosku, Bugner zmarł w domu opieki. – Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego mistrza i pretendenta do tytułu mistrza świata Joe Bugnera, który zmarł w domu opieki w Brisbane w Australii – czytamy w komunikacie.