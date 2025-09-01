Potężna awantura Natana Marconia. Rzucali w siebie przedmiotami, w ruch poszły pięści [WIDEO]

Misfits: Natan Marcoń przegrał w Manchesterze

Marcoń rywalizował o pas wagi ciężkiej z Amerykaninem Chasem DeMoorem. Jeszcze przed walką próbował wywierać presję na przeciwnika – rzucił w niego jajkiem oraz zabrał pas należący do KSI, z którym uciekł za kulisy. W samej walce starał się być aktywny, atakując lewym prostym i prawym sierpowym. W drugiej rundzie odsłonił się jednak w obronie i został trafiony mocnym podbródkowym. Po ciosie Marcoń doznał rozcięcia ust i zalał się krwią. Lekarz ringowy zdecydował o przerwaniu pojedynku.

Polski zawodnik nie pogodził się z tą decyzją i zaraz po zakończeniu starcia ruszył z ciosami na rywala. DeMoor uniknął ataku, a sytuację szybko opanowali sędziowie i członkowie obsługi gali.

Awantura po walce Natana Marconia na Misfits. Rzucił się na rywala po przerwaniu pojedynku

Potężna awantura za kulisami gali. Leciały przedmioty, w ruch poszły pięści

Do awantury doszło także za kulisami. Organizacja Misfits opublikowała wideo z zakulisowej bijatyki między zawodnikami, do której doszło po porażce Natana Marconia, gdy ten zmierzał do szatni. Marcoń i polski sztab trafił tam na ekipę Rahima Pardesiego, który pokonał Amadeusza Ferrariego.

Kilka słów momentalnie rozpętało bijatykę. Natan Marcoń zaatakował jednego z członków sztabu Pakistańczyka pięściami, a ekipy próbowała rozdzielać ochrona. Zespół Pardesiego w pewnym momencie próbował sforsować obronę przedmiotami, które znajdowały się na miejscu.

Zobacz, jak wyglądała awantura pomiędzy Marconiem a ekipą Pardesiego.

Roślik walczył tuż przed Natanem Marconiem, jednak także nie zdołał odnieść zwycięstwa. Jego rywal zakończył pojedynek w czwartej rundzie. Rahim Pardesi wygrał po świetnych uderzeniach na tułów Polaka.

Wyniki gali Misfits Boxing 22: Till vs Rockhold