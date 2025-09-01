Potężna awantura Natana Marconia. Rzucali w siebie przedmiotami, w ruch poszły pięści [WIDEO]

Misfits: Natan Marcoń przegrał w Manchesterze
Marcoń rywalizował o pas wagi ciężkiej z Amerykaninem Chasem DeMoorem. Jeszcze przed walką próbował wywierać presję na przeciwnika – rzucił w niego jajkiem oraz zabrał pas należący do KSI, z którym uciekł za kulisy. W samej walce starał się być aktywny, atakując lewym prostym i prawym sierpowym. W drugiej rundzie odsłonił się jednak w obronie i został trafiony mocnym podbródkowym. Po ciosie Marcoń doznał rozcięcia ust i zalał się krwią. Lekarz ringowy zdecydował o przerwaniu pojedynku.
Polski zawodnik nie pogodził się z tą decyzją i zaraz po zakończeniu starcia ruszył z ciosami na rywala. DeMoor uniknął ataku, a sytuację szybko opanowali sędziowie i członkowie obsługi gali.
Awantura po walce Natana Marconia na Misfits. Rzucił się na rywala po przerwaniu pojedynku
Potężna awantura za kulisami gali. Leciały przedmioty, w ruch poszły pięści
Do awantury doszło także za kulisami. Organizacja Misfits opublikowała wideo z zakulisowej bijatyki między zawodnikami, do której doszło po porażce Natana Marconia, gdy ten zmierzał do szatni. Marcoń i polski sztab trafił tam na ekipę Rahima Pardesiego, który pokonał Amadeusza Ferrariego.
Kilka słów momentalnie rozpętało bijatykę. Natan Marcoń zaatakował jednego z członków sztabu Pakistańczyka pięściami, a ekipy próbowała rozdzielać ochrona. Zespół Pardesiego w pewnym momencie próbował sforsować obronę przedmiotami, które znajdowały się na miejscu.
Zobacz, jak wyglądała awantura pomiędzy Marconiem a ekipą Pardesiego.
Roślik walczył tuż przed Natanem Marconiem, jednak także nie zdołał odnieść zwycięstwa. Jego rywal zakończył pojedynek w czwartej rundzie. Rahim Pardesi wygrał po świetnych uderzeniach na tułów Polaka.
Wyniki gali Misfits Boxing 22: Till vs Rockhold
- Darren Till vs Luke Rockhold - Darren Till wygrał przez nokaut
- Tony Ferguson vs Nathaniel "Salt Papi" Bustamante - Tony Ferguson wygrał przez nokaut
- Joey Essex vs João Barbosa - Joey Essex wygrał przez większościową decyzję sędziów
- Dillon Danis vs Warren Spencer - Dillon Danis wygrał przez poddanie poprzez duszenie
- Ty Mitchell vs Sean Hemphill - Ty Mitchell wygrał przez niejednogłośną decyzję sędziów
- Chase DeMoor vs Natan Marcoń - Chase DeMoor wygrywa po przez techniczny nokaut po przerwaniu pojedynku przez lekarza
- Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Rahim Pardesi - Rahim Pardesi wygrywa przez nokaut
- Amir Anderson vs Vitor Siqueira - Amir Anderson wygrywa przez nokaut
- Carla Jade vs Daryn Harris - Carla Jade wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów
- Demi Sims vs Nadeshi Hopkins - Demi Sims wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów
- J'hon Ingram vs Banty Singh - J'hon Ingram wygrywa przez nokaut