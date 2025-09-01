Potężna awantura Natana Marconia. Rzucali w siebie przedmiotami, w ruch poszły pięści [WIDEO]

Natan Marcoń i Amadeusz „Ferrari” Roślik nie zaliczą występu na gali Misfits w Manchesterze do udanych. Obaj polscy zawodnicy przegrali swoje pojedynki przed czasem – Roślik w czwartej rundzie, a Marcoń już w drugiej. Po walce Marconia doszło do potężnej awantury za kulisami. Zobacz wideo z całego zajścia z gali w Manchesterze.

Natan Marcoń - awantura za kulisami

Misfits: Natan Marcoń przegrał w Manchesterze

Marcoń rywalizował o pas wagi ciężkiej z Amerykaninem Chasem DeMoorem. Jeszcze przed walką próbował wywierać presję na przeciwnika – rzucił w niego jajkiem oraz zabrał pas należący do KSI, z którym uciekł za kulisy. W samej walce starał się być aktywny, atakując lewym prostym i prawym sierpowym. W drugiej rundzie odsłonił się jednak w obronie i został trafiony mocnym podbródkowym. Po ciosie Marcoń doznał rozcięcia ust i zalał się krwią. Lekarz ringowy zdecydował o przerwaniu pojedynku.

Polski zawodnik nie pogodził się z tą decyzją i zaraz po zakończeniu starcia ruszył z ciosami na rywala. DeMoor uniknął ataku, a sytuację szybko opanowali sędziowie i członkowie obsługi gali.

Awantura po walce Natana Marconia na Misfits. Rzucił się na rywala po przerwaniu pojedynku

Potężna awantura za kulisami gali. Leciały przedmioty, w ruch poszły pięści

Do awantury doszło także za kulisami. Organizacja Misfits opublikowała wideo z zakulisowej bijatyki między zawodnikami, do której doszło po porażce Natana Marconia, gdy ten zmierzał do szatni. Marcoń i polski sztab trafił tam na ekipę Rahima Pardesiego, który pokonał Amadeusza Ferrariego.

Kilka słów momentalnie rozpętało bijatykę. Natan Marcoń zaatakował jednego z członków sztabu Pakistańczyka pięściami, a ekipy próbowała rozdzielać ochrona. Zespół Pardesiego w pewnym momencie próbował sforsować obronę przedmiotami, które znajdowały się na miejscu.

Zobacz, jak wyglądała awantura pomiędzy Marconiem a ekipą Pardesiego.

Roślik walczył tuż przed Natanem Marconiem, jednak także nie zdołał odnieść zwycięstwa. Jego rywal zakończył pojedynek w czwartej rundzie. Rahim Pardesi wygrał po świetnych uderzeniach na tułów Polaka.

Wyniki gali Misfits Boxing 22: Till vs Rockhold

  • Darren Till vs Luke Rockhold - Darren Till wygrał przez nokaut
  • Tony Ferguson vs Nathaniel "Salt Papi" Bustamante - Tony Ferguson wygrał przez nokaut
  • Joey Essex vs João Barbosa - Joey Essex wygrał przez większościową decyzję sędziów
  • Dillon Danis vs Warren Spencer - Dillon Danis wygrał przez poddanie poprzez duszenie
  • Ty Mitchell vs Sean Hemphill - Ty Mitchell wygrał przez niejednogłośną decyzję sędziów
  • Chase DeMoor vs Natan Marcoń - Chase DeMoor wygrywa po przez techniczny nokaut po przerwaniu pojedynku przez lekarza
  • Amadeusz "Ferrari" Roślik vs Rahim Pardesi - Rahim Pardesi wygrywa przez nokaut
  • Amir Anderson vs Vitor Siqueira - Amir Anderson wygrywa przez nokaut
  • Carla Jade vs Daryn Harris - Carla Jade wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów
  • Demi Sims vs Nadeshi Hopkins - Demi Sims wygrywa przez jednogłośną decyzję sędziów
  • J'hon Ingram vs Banty Singh - J'hon Ingram wygrywa przez nokaut
