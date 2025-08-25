Dorobek Najmana w boksie zawodowym jest powszechnie znany, ale zapewne nie wszyscy wiedzą, że "Cesarz" ma w dorobku także kilka pojedynków w boksie olimpijskim. Na Wikipedii czytamy, że Najman w 1999 roku wygrał turniej im. Wincentego Szyińskiego, a w tym samym roku startował także w mistrzostwach Polski do lat 20 w Libiążu. Tam przegrał w ćwierćfinale 0:5 z Karolem Nowińskim.

Dwa lata później mogliśmy z kolei oglądać Najmana w mistrzostwach Małopolski seniorów. Na tych zawodach zgarnął tytuł wicemistrza, przegrywając w finale z samym Mariuszem Wachem, czyli byłym pretendentem do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej.

- W boksie olimpijskim wygrałem niemal wszystkie walki. Przegrałem tylko z Mariuszem Wachem w finale mistrzostw Małopolski w 2001 roku i z Karolem Nowińskim podczas Mistrzostw Polski. Generalnie myślę, że nie wykorzystałem do końca swojego potencjału. Stać mnie było na tytuł mistrza Europy w boksie. Gdybym poświęcił się temu maksymalnie, mogłem sięgnąć po mistrzostwo Europy, a przynajmniej spróbować po nie sięgnąć. Z drugiej strony jako sportowiec przeżyłem wspaniałą przygodę z czego bardzo się cieszę - opowiadał swego czasu Najman w rozmowie z portalem sport.pl.

Wspomniany pojedynek z Wachem wypłynął właśnie do sieci. Starcie Najmana w finale mistrzostw Małopolski z 2001 roku zamieścił w swoich mediach społecznościowych portal ringpolska.pl.

Kiedy kolejna walka Marcina Najmana?

Bokserska kariera Najmana to już jednak odległa przeszłość. Teraz "Cesarz" bije się we freakach, a najbliższy pojedynek stoczy już 6 września na gali Fame 27: Kingdom w Gliwicach. Jego rywalem w starciu na zasadach MMA będzie Łukasz "Tuszol" Tuszyński. W walce wieczoru tej gali bokserską batalię stoczą Tomasz Adamek i Roberto Soldić, a w ringu zaprezentuje się także Michał Materla, który skrzyżuje rękawice z Dawidem Załęckim.

