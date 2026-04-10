11 kwietnia w Landowski Boxing Gym odbędzie się Landowski Boxing Night, gdzie Warszawa zmierzy się z Ciechanowem.

Wydarzenie promują polskie tuzy boksu, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk i Michał Cieślak, gwarantując wysoki poziom emocji.

Gala w "Jaskini Pięściarstwa" to szansa, by zobaczyć przyszłe gwiazdy boksu i poczuć autentyczną atmosferę.

Landowski Boxing Night to kolejna odsłona cyklu, który zyskał już miano legendarnego. Zamiast ogromnych stadionów, organizatorzy stawiają na autentyczność i surową atmosferę „Jaskini Pięściarstwa” – Landowski Boxing Gym. To właśnie w tym miejscu, przesiąkniętym potem i adrenaliną, trenowali tacy zawodnicy jak Paweł Sulęcki, Kuba Sulęcki, Maciej Sulęcki, Cezary Znamiec czy Tobiasz Zarzeczny. To gwarancja prawdziwych sportowych emocji, gdzie każdy cios i każda runda mają znaczenie. Galę organizuje Łukasz Landowski.

Krzysztof „Diablo” Włodarczyk i Michał Cieślak zapraszają na ring

Na wyjątkowość wydarzenia zwracają uwagę polscy mistrzowie boksu. Krzysztof „Diablo” Włodarczyk osobiście zaprasza na to emocjonujące starcie:

„Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. Już 11 kwietnia w Landowski Boxing Gym odbędzie się w pewnym sensie ciekawy turniej pomiędzy Warszawa - Ciechanów. Dwa mocne kluby. Dwie mocne drużyny. Będzie się działo. Do zobaczenia.”

Również Michał Cieślak, jeden z czołowych polskich pięściarz, zachęca do udziału w gali:

„Witam wszystkich. Zapraszam na Landowski Boxing Night Warszawa - Ciechanów już 11 kwietnia. Zapraszam gorąco, bo szykuje się bardzo fajna impreza. Myślę, że będę na pewno.”

Obecność tak wybitnych postaci polskiego boksu dodaje wydarzeniu prestiżu i gwarantuje wysoki poziom sportowy. Ich wsparcie to najlepsza rekomendacja dla fanów pięściarstwa.

Kiedy i gdzie odbędzie się Landowski Boxing Night?

Gala Landowski Boxing Night Warszawa vs. Ciechanów odbędzie się 11 kwietnia w Landowski Boxing Gym przy ulicy Podczaszyńskiego 12 w Warszawie. Początek gali zaplanowano na godzinę 18:00.

Nie przegap tego wyjątkowego wydarzenia, które obiecuje niezapomniane wrażenia i prawdziwe sportowe emocje! To idealna okazja, aby zobaczyć przyszłe gwiazdy polskiego boksu w akcji i poczuć autentyczną atmosferę ringowej rywalizacji.

40

Ultrałatwy QUIZ nie tylko dla fanów boksu. Andrzej Gołota czy Tomasz Adamek? Jedno pytanie, dwie odpowiedzi Pytanie 1 z 20 Za ciosy poniżej pasa w walce z Riddickiem Bowe'em zdyskwalifikowany został: Andrzej Gołota Tomasz Adamek Następne pytanie