Makabryczna śmierć 21-letniego boksera. Znaleziono ciało owinięte w koc. Wkrótce miał walczyć

Śmierć Jesusa Ivana Mercado Cabrery wstrząsnęła światem boksu. Ciało 21-letniego pięściarza z Meksyku znaleziono 15 września przy drodze w miejscowości San Luis Rio Colorado, w pobliżu granicy z USA. Było to następstwo zgłoszenia o podejrzanej paczce na poboczu. Młody pięściarz znany jako "Rafaguita" był wcześniej zaginiony. Jego ciało było owinięte w koc i zaklejone taśmą, a rodzina rozpoznała go dzięki charakterystycznym tatuażom.

Ricky Hatton nie żyje. Legendarny bokser planował wielki powrót. Jest oświadczenie policji

21-letni pięściarz odnaleziony martwy przy drodze. Jeszcze we wrześniu miał walczyć

"Młody mężczyzna, którego ciało odnaleziono, został zidentyfikowany przez krewnych. Rozpoczną oni teraz procedury, aby zapewnić mu chrześcijański i godny pochówek. RIP Jesus Ivan Mercado Cabrera" - poinformowała grupa poszukiwawcza w oficjalnym oświadczeniu.

Jesus Ivan Mercado Cabrera pochodził z Nogales w stanie Sonora. Walczył w wadze koguciej, a na zawodowym ringu mógł pochwalić się bilansem 7 zwycięstw, 9 porażek i 1 remisem. W pierwszych ośmiu walkach był niepokonany, ale później poniósł dziewięć porażek z rzędu. 27 września miał stoczyć kolejny pojedynek - z rodakiem Adrianem Ruizem Acevedo w Gimnasio Juan Francisco Estrada w miejscowości Hermosillo.

Tak obecnie wygląda Andrzej Gołota! Pojawił się w Polsce, wyjątkowa okazja

Makabryczne odkrycie sprawia, że jego ostatnią walką pozostanie porażka z kwietnia tego roku z Enrique Torresem Juarezem. Policja podejrzewa zabójstwo Mercado Cabrery, choć na jego ciele nie stwierdzono śladów przemocy. Trwa dochodzenie, a ewentualni sprawcy pozostają tajemnicą.