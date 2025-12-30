Wiadomo, kto zginął w wypadku Joshuy. To najbliżsi gwiazdy boksu. Tragiczne wieści

Anthony Joshua miał wypadek w Nigerii.

Pięściarz z Wielkiej Brytanii nie odniósł większych obrażeń, ale zginęły 2 osoby.

Ustalono, kim są ofiary tragicznego wypadku.

Były bokserski mistrz świata wagi ciężkiej Anthony Joshua został lekko ranny w wypadku samochodowym w Nigerii, w którym śmierć poniosły dwie osoby. Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej Lagos-Ibadan, a konkretnie w miejscowości Makun. Samochód z Joshuą na tylnym siedzeniu wbił się w naczepę stojącej na poboczu ciężarówki. Do incydentu najprawdopodobniej doszło w momencie wyprzedzania innego pojazdu.

Anthony Joshua miał wypadek! Dwie osoby nie żyją

Wypadek Joshuy. Wiadomo, kto zginął

Według gazety "Daily Mail", która powoływała się na komisarza policji stanu Ogun, Joshua został opatrzony na miejscu wypadku przez ratowników medycznych, a następnie przewieziony do szpitala. Stacja BBC z kolei poinformowała, że według miejscowych władz Brytyjczyk, który - jak przekazał jego agent Eddie Hearn - przebywa w Nigerii na wakacjach, czuje się dobrze.

W internecie krążą nagrania, na których widać, jak Joshua jest wyciągany z bolesnym wyrazem twarzy z mocno uszkodzonego samochodu. Pojawiły się też informacje o ofiarach - to Sina Ghami i Kevin "Latif" Ayodele z bliskiego otoczenia pięściarza.

Jake Paul opublikował wideo ze szpitala po złamanej szczęce. Tak wygląda po nokaucie z rąk Joshuy

"WBA opłakuje śmierć Kevina Ayodele i Siny Ghamiego po tragicznym wypadku drogowym z udziałem teamu Anthony'ego Joshuy dzisiaj w Nigerii. Nasze myśli i modlitwy są z ich rodzinami, przyjaciółmi i samym Joshuą w tym niesamowicie trudnym czasie" - zareagował oficjalny profil federacji WBA, której był mistrzem w wadze ciężkiej.

Jeszcze w poniedziałek rano Ayodele i Ghami publikowali w swoich mediach społecznościowych materiały z Nigerii u boku pięściarza. Popularny "Latif" był specjalistą od rehabilitacji i trenerem fitness, który odpowiadał za przygotowanie siłowe i fizyczne, wielokrotnie pojawiał się w narożniku Joshuy. Z kolei Ghami był jedną z kluczowych osób w teamie "AJ", także był jednym z trenerów.

Na tragiczny wypadek zareagował też ostatni rywal Brytyjczyka, Jake Paul.

"Życie jest o wiele ważniejsze niż boks. Modlę się za tych, którzy zginęli, za AJ i za każdego, kogo dotknął dzisiejszy nieszczęśliwy wypadek" - napisał Amerykanin na portalu X. "Spoczywajcie w pokoju, Sina Ghami i Kevin 'Latif / Latz' Ayodele" - dodał, gdy ustalono tożsamość ofiar.

Krótko przed Bożym Narodzeniem Joshua wrócił do ringu i pokonał Paula na gali w Miami przez techniczny nokaut. Za ten pojedynek miał otrzymać ok. 70 mln dolarów.