Anthony Joshua miał wypadek! Dwie osoby nie żyją, niejasne okoliczności zdarzenia

Anthony Joshua znalazł się na zakręcie swojej kariery. W przeszłości dzierżył trzy z czterech najważniejszych pasów mistrzowskich wagi ciężkiej, ale nie zdołał ich zunifikować, tracąc je na rzecz Ołeksandra Usyka. Później miał możliwość po raz trzeci sięgnąć po miano mistrza świata, zdobywając pas IBF należący do Daniela Duboisa, ale został znokautowany przez swojego rodaka. W takim momencie można byłoby sądzić, że Joshua będzie chciał znów stoczyć parę mniejszych walk, by zapracować na kolejne starcie mistrzowskie, ale postanowił on... zmierzyć się z youtuberem Jakem Paulem, którego brutalnie znokautował, a przy tym solidnie zarobił. Po tej walce Joshua udał się do Nigerii, skąd pochodzi jego rodzina, ale wyjazd ten nie będzie należał do udanych.

Jak donosi dziennik „Punch”, Anthony Joshua brał udział w wypadku w Nigerii na trasie Lagos–Ibadan. Pojazd w którym jechał były mistrz świata wagi ciężkiej miał uderzyć w zaparkowaną ciężarówkę. Sam zawodnik podobno nie odniósł większych obrażeń, ale dwie osoby z nim podróżujące miały ponieść śmierć na miejscu. – 36-letni pięściarz, którego rodzice pochodzą z Nigerii, miał doznać jedynie niegroźnych obrażeń, natomiast dwie inne osoby zginęły na miejscu. Trwa dochodzenie mające ustalić przyczyny wypadku – donosi „Punch”.

W sieci pojawiły się nawet nagrania i zdjęcia z miejsca zdarzenia, ale trudno o potwierdzenie ich autentyczności. Wspomniany już dziennik przytoczył też relację osoby, która podobno brała udział w akcji ratunkowej, ale nie udało się jej uzyskać komentarza od lokalnych władz na temat wypadku. – Inni świadkowie oraz ja rozpoczęliśmy akcję ratunkową i zatrzymywaliśmy nadjeżdżające pojazdy, prosząc o pomoc. Kilka minut po wypadku na miejscu pojawili się funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Pasażer siedzący obok kierowcy oraz osoba siedząca obok Joshuy zginęli na miejscu – powiedział Adeniyi Orojo, cytowany przez „Punch”.

