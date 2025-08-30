Misfits Boxing: O której walczą Amadeusz Ferrari i Natan Marcoń? Kiedy gala w Wielkiej Brytanii?

O której godzinie walczą Amadeusz Ferrari i Natan Marcoń?

Amadeusz "Ferrari" Roślik ostatni raz wystąpił na gali FAME 24: Underground, wówczas zmierzył się z Josefem Bratanem. Mimo, że walka odbyła się na zasadach boksu w małych rękawicach to Ferrari został zdyskwalifikowany za nieprzepisowe obalenia. Kontrowersyjny freak fighter ponownie spróbuje swoich sił zagranicą na gali Misfits Boxing. Warto przypomnieć, że Roślik występował już w tej federacji. 29-latek przegrał z Nathanielem "Salt Papi" Bustamantem.

Tym razem Ferrari może liczyć na wsparcie, ponieważ na tej samej gali zawalczy Natan "Kraken" Marcoń. Ostatni raz wystąpił w maju na gali PRIME Show MMA, gdzie wygrał z Jackiem Murańskim po niejednogłośnej decyzji sędziów.

Chase DeMoor held back after attempting to attack his opponent #Misfitsboxing #misfits22 pic.twitter.com/nJFmsUJrt9— Mirror Sport (@MirrorSport) August 27, 2025

Misfits Boxing: O której walczą Amadeusz Ferrari i Natan Marcoń?

Marcoń dał już mocno o sobie znać szczególnie swojemu rywalowi. Na spotkaniu z Chasem DeMoorem zdecydował się rzucić w swojego rywala... jajkiem. Amerykanin nie wytrzymał i momentalnie ruszył w kierunku Krakena. Błyskawicznie na jego reakcję zareagowała ochrona. Marcoń ze spokojem obserwował, jak jego przeciwnik szarpie się z ochroną, dorzucając kolejne zdania, które miały jeszcze bardziej rozjuszyć jego rywala.

Oprócz walki Marconia i Roślika fani zobaczą w walce wieczoru Darrena Tilla, który zmierzy się z Lukem Rockholdem – to pojedynek dwóch weteranów organizacji UFC.

O której godzinie gala Misfits Boxing?

Początek gali zaplanowano na godzinę 19:00 czasu polskiego. Natomiast starcia Marconia z DeMoorem można się spodziewać około 21:30. Tuż po Krakenie zawalczy Ferrari, a jego rywalem będzie Rahim Pardesi.