MŚ w boksie: Kiedy półfinał Julii Szeremety? Kiedy walki Polek o finał?

Dla Julii Szeremety i pozostałych reprezentantów Polski mistrzostwa świata World Boxing to najważniejsza impreza tego sezonu. Do Liverpoolu udało się 19 zawodniczek i zawodników z naszego kraju, a 7 z nich zdołało awansować do ćwierćfinału. Te odbyły się w środę (10 września) i były przepustką do strefy medalowej. Aneta Rygielska (w kat. 60 kg), Agata Kaczmarska (+80 kg), Adam Tutak (90 kg), Julia Szeremeta (57 kg), Kinga Krówka (65 kg), Emilia Koterska (80 kg), a także Paweł Brach (60 kg) w takiej kolejności wyszli na ring walczyć o półfinał zapewniający już co najmniej brązowy medal MŚ.

Julia Szeremeta z kolejnym medalem! Wróciła z piekła do nieba na MŚ w Liverpoolu

Ćwierćfinałowe boje w Liverpoolu zaczęły się dla Polski fantastycznie. Rygielska i Kaczmarska wygrały swoje walki i zapewniły naszej reprezentacji dwa medale. Pod koniec popołudniowej sesji klęskę poniósł niestety Tutak, ale wciąż zostawały nam cztery medalowe szanse - w tym ta związana z występem aktualnej wicemistrzyni olimpijskiej. I właśnie Szeremeta jako pierwsza zaprezentowała się w wieczornej sesji. Po dramatycznej walce, w której przegrywała po pierwszej rundzie 0:5, zdołała odwrócić losy starcia i z bilansem 3:2 awansowała do półfinału!

Niestety, na tym dobre wieści dla kibiców się skończyły. Krówka i Koterska w bliskich walkach musiały ostatecznie uznać wyższość rywalek, a Brach nie był w stanie zagrozić swojemu rywalowi. Oznacza to, że Polska zakończy MŚ w Liverpoolu z 3 medalami. Z jakiego kruszcu? To okaże się dopiero po półfinałach, które zaplanowano z Polkami na piątek, 12 września. Kiedy kolejne walki Szeremety, Rygielskiej i Kaczmarskiej? Oto rozpiska:

12 września, sesja od 13:00: Półfinał Aneta Rygielska - Chengyu Yang (Chiny)

12 września, 19:00: Półfinał Julia Szeremeta - Valeria Arboleda Mendoza (Kolumbia)

12 września, sesja od 19:00: Półfinał Agata Kaczmarska - Jeldana Talipowa (Kazachstan)

Czwartek będzie na MŚ dniem przerwy, a od piątku do niedzieli zaplanowano półfinały i finały. Najważniejsze dla polskich kibiców będą teraz piątkowe półfinały z udziałem Szeremety, Rygielskiej i Kaczmarskiej. Ewentualne finały odbędą się w sobotę i niedzielę. Warto przypomnieć, że mistrzostwa świata po raz pierwszy organizowane są pod egidą nowo powstałej federacji World Boxing i z udziałem równocześnie kobiet i mężczyzn.