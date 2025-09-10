Piękna Aneta Rygielska ma medal mistrzostw świata. Fenomenalna wiadomość z Liverpoolu

MŚ w boksie: Dwie Polki już pewne medali

Siedmioro reprezentantów Polski wystąpi w środowych ćwierćfinałach mistrzostw świata w boksie w Liverpoolu. O medale powalczy pięć zawodniczek i dwóch zawodników. We wtorek awans wywalczyła Aneta Rygielska (60 kg), pokonując jednogłośnie na punkty Amerykankę Jajairę Gonzalez 5:0. Dla Rygielskiej było to drugie zwycięstwo w turnieju. W ćwierćfinale jej rywalką będzie Japonka Ayaka Taguchi, która wygrała walkowerem z Turczynką Gizem Ozer.

Rygielska zaprezentowała się w ćwierćfinale bardzo dobrze. Polka pokonała reprezentantkę „Kraju Kwitnącej Wiśni” przez jednogłośną decyzję sędziów i jest już pewna co najmniej brązowego medalu. O finał zawalczy z mistrzynią świata sprzed dwóch lat, Chengyu Yang. Medalu pewna jest także Agata Kaczmarska!

Dariusz Michalczewski mocno po klęsce Tomasza Adamka na FAME. "Tiger" nie zostawił suchej nitki na "Góralu"

Oprócz Rygielskiej w środę szansę na medal otrzymają także: wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta (57 kg), Kinga Krówka (65 kg), Emilia Koterska (80 kg), a także Paweł Brach (60 kg) i Adam Tutak (90 kg).

Szeremeta zmierzy się z Kazaszką Kariną Ibragimovą, Krówka stanie naprzeciw Chen Nien-Chin z Tajwanu, Koterska rywalizować będzie z Hinduską Pooją Rani. Wśród mężczyzn Brach powalczy z Brazylijczykiem Luizem Gabrielem De Oliveirą, natomiast Tutak z Hiszpanem Emmanuelem Pla Reyesem.

MŚ w boksie: Kiedy walka Rygielskiej o finał?

Czwartek będzie dniem przerwy, a od piątku do niedzieli zaplanowano półfinały i finały. To pierwsze mistrzostwa świata organizowane przez nowo powstałą federację World Boxing i zarazem premierowa edycja, w której jednocześnie rywalizują kobiety i mężczyźni.

Do turnieju Polska zgłosiła 19-osobową kadrę, w tym 12 kobiet i siedmiu mężczyzn. Po pierwszej rundzie odpadło już 11 reprezentantów.