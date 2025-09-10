Julia Szeremeta z kolejnym medalem! Wróciła z piekła do nieba na MŚ w Liverpoolu

Środa (10 września) to sądny dzień dla reprezentantów Polski na mistrzostwach świata World Boxing w Liverpoolu. Tego dnia zaplanowano aż 7 ćwierćfinałów z udziałem Biało-Czerwonych, w których zwycięstwo oznacza co najmniej brązowy medal. Już przed MŚ nasze największe nadzieje były związane z występem Julii Szeremety. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża została rozstawiona z "1" w kategorii do 57 kilogramów i oznaczało to, że do medalu wystarczą jej dwa zwycięstwa. Pierwszy krok postawiła w niedzielę, pokonując w 1/8 finału Chinkę Yan Cai. W ćwierćfinale czekało ją jednak wielkie wyzwanie - Kazaszka Karina Ibragimowa, trzykrotna medalistka MŚ.

Piękna Aneta Rygielska ma medal mistrzostw świata. Fenomenalna wiadomość z Liverpoolu

Julia Szeremeta z medalem MŚ! Dramatyczna walka w ćwierćfinale

Rywalka Szeremety potwierdziła swoje umiejętności w pierwszej z trzech rund. W niej była zdecydowanie lepsza i każdy z pięciu sędziów zapunktował 10-9 na korzyść Kazaszki. Oznaczało to, że Polka musiała wygrać drugą rundę u co najmniej trzech sędziów, aby w ogóle zostać w grze o medal. Po niezwykle zaciętym drugim starciu trudno było wejść w buty sędziów, ale punktacja była korzystna dla Szeremety - dokładnie trzech sędziów miało na kartach wynik 19-19 i wszystko miała rozstrzygnąć ostatnia runda.

Rozpędzająca się aktualna wicemistrzyni olimpijska nie zostawiła w niej żadnych złudzeń. Była zdecydowanie aktywniejsza i tym razem to ona zgarnęła tę rundę u wszystkich sędziów. Tym samym awansowała do półfinału MŚ stosunkiem 3:2 (3x 29-28, 2x 28-29) i ma już pewny brązowy medal! O upragniony finał Szeremeta zawalczy w piątek (12 września) z Kolumbijką Valerią Arboledą Mendozą, która wygrała swój ćwierćfinał tuż po niej.

To może być kosmiczna środa dla polskiego boksu! Szeremeta i spółka walczą o medale, wymowne słowa eksperta

𝐉𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐒𝐳𝐞𝐫𝐞𝐦𝐞𝐭𝐚 𝐳 𝐦𝐞𝐝𝐚𝐥𝐞𝐦 𝐌𝐒́🚨Polka pokonała Karinę Ibragimową. Trzeba było gonić straty i Julka zrobiła to w wielkim stylu. Rywalka - trzykrotna medalistka mistrzostw świata (🥈🥉🥉). Co za HORROR🫣 pic.twitter.com/lmHjtpxije— Piotr Jagiełło (@KrolJagiello) September 10, 2025

Już 3 medale dla Polski

Szeremeta zapewniła już trzeci medal dla Polski - przed nią swoje ćwierćfinały w popołudniowej sesji wygrały Aneta Rygielska i Agata Kaczmarska. Porażkę poniósł niestety Adam Tutak, ale to nie koniec polskich szans. Wieczorem w Liverpoolu w ćwierćfinałach powalczą jeszcze: Kinga Krówka (65 kg), Emilia Koterska (80 kg), a także Paweł Brach (60 kg).