Reprezentantka Kazachstanu ma w dorobku m.in. trzy medale MŚ (srebrny i dwa brązowe) oraz złoto mistrzostw Azji.

- Przed Julką naprawdę ciężkie zadanie, to może być brzydka walka. Ibragimowa to wielkie doświadczenie, należy spodziewać się bardzo mocnego, intensywnego boksu z jej strony, ale Szeremetę też stać na taki występ - zaznaczył Jagiełło, który jest pod wrażeniem tego, co zaprezentowała Polka w wygranym jednogłośnie na punkty starciu 1/8 finału z Chinką Yan Cai.

- Udowodniła, że jest w naprawdę znakomitej dyspozycji. Ta walka była w jej wykonaniu perfekcyjna - kapitalna szybkość, kapitalne zejścia, bardzo wysoka skuteczność ataków, no i ta pewność siebie, taka wręcz przerażająca dla rywalek. Julka przed turniejem mówiła, że jest w nawet lepszej formie niż przed igrzyskami i te słowa zdają się mieć potwierdzenie. Jest pozytywnie nakręcona, jest uśmiechnięta, o to chodzi - dodał.

W środę przed szansą na awans do strefy medalowej stanie jeszcze aż sześciu naszych reprezentantów. W ćwierćfinale poza Szeremetą zobaczymy w akcji także Anetę Rygielską, Agatę Kaczmarską, Kingę Krówkę, Emilię Koterską, Adama Tutaka oraz Pawła Bracha.

- Nasze panie i nasi panowie mogą w Liverpoolu napisać piękną historię polskiego boksu. Mamy powodu do optymizmu - zakończył Jagiełło.

Środowe ćwierćfinały z Polakami na MŚ w boksie

13.30 Ayaka Taguchi - Aneta Rygielska (60 kg)

14.30 Yilian Zhan - Agata Kaczmarska (+80 kg)

16.45 Adam Tutak - Enmanuel Reyes Pla (90 kg)

19.30 Julia Szeremeta - Karina Ibragimowa (57 kg)

20.15 Kinga Krówka - Nien-Chin Chen (65 kg)

20.45 Emilia Koterska - Pooja Rani (80 kg)

21.00 Luiz Gabriel de Oliveira - Paweł Brach (60 kg)

MŚ w boksie: gdzie oglądać mistrzostwa świata w boksie

Wszystkie środowe ćwierćfinałowe pojedynki z udziałem reprezentantów Polski będzie można zobaczyć na żywo na kanałach Polsat Sport Fight i Polsat Sport Extra 1.

