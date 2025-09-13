O której godzinie Julia Szeremeta walczy o złoto mistrzostw świata? Gdzie transmisja?

MŚ w boksie: Dwie Polki powalczą o złoto w sobotę!

Agata Kaczmarska (+80 kg) awansowała do finału mistrzostw świata w Liverpoolu. Polka pokonała w półfinale Kazaszkę Jeldanę Talipową jednogłośnie na punkty 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26). To trzecia z reprezentantek Polski, obok Anety Rygielskiej i Julii Szeremety, która w weekend wystąpi w walce o złoty medal.

Duża różnica w warunkach fizycznych nakazywała Kaczmarskiej prowadzenie walki w skróconym dystansie. Pochodząca z Iłży pięściarka nadrabiała szybkością i dynamiką, skutecznie operując lewym prostym i poprawiając prawym sierpowym. Po pierwszej rundzie prowadziła na wszystkich kartach punktowych.

W drugiej odsłonie Kazaszka została upomniana za przytrzymywanie, a Polka powiększyła przewagę. W ostatniej rundzie również dominowała, dzięki czemu sędziowie nie mieli wątpliwości, przyznając jej wygraną 5:0.

Kaczmarska, Rygielska i Szeremeta w wielkim finale!

Dla 27-letniej Kaczmarskiej to trzeci start w seniorskich mistrzostwach świata – wcześniej brała udział w edycjach w 2018 i 2022 roku. W sobotnim finale zmierzy się z Hinduską Nupur Nupur, która w drugim półfinale pokonała Turczynkę Seymę Duztas 5:0.

Tego samego dnia, w sobotę 13 września, o złoto w kategorii 57 kg powalczy Julia Szeremeta. Wicemistrzyni olimpijska stanie naprzeciw Induski Jaismine Jaismine. W niedzielę natomiast Aneta Rygielska (60 kg) zmierzy się w finale z Brazylijką Rebecą de Lima Santos.

Tegoroczne mistrzostwa świata to pierwsza edycja organizowana pod egidą nowej federacji World Boxing i zarazem pierwsza, w której rywalizują jednocześnie kobiety i mężczyźni. Polskę reprezentuje w Liverpoolu 19-osobowa kadra.

O której godzinie finał Szeremety i Kaczmarskiej? Gdzie oglądać?

Julia Szeremeta i Agata Kaczmarska stoczą walkę finałową w mistrzostwach świata w Liverpoolu w sobotę, 13 września. Jako pierwsza do ringu wyjdzie Julia Szeremeta, która zamelduje się w nim o godzinie 21:30. Wielki finał z udziałem Agaty Kaczmarskiej o godzinie 22:00.

Transmisja z walk finałowych mistrzostw świata w boksie w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Fight.