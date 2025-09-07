Roberto Soldić wyzwany do walki po wygranej na FAME. Wielki mistrz chce się z nim zmierzyć!

FAME: Roberto Soldić znokautował Tomasza Adamka

Gala FAME 27 przeszła do historii. W walce wieczoru gali w PreZero Arenie Gliwice Roberto Soldić mierzył się z Tomaszem Adamkiem. Pojedynek zakontraktowano na zasadach boksu na dystansie 8 rund po 3 minuty. Starcie odbyło się w ringu bokserskim i momentalnie to były mistrz KSW przejął kontrolę.

Adamek upadał na matę kilkukrotnie, ale nie po ciosach. W końcu jednak Soldić sięgnął głowy rywala, powalając go na deski. Mimo to, „Góral” był w stanie kontynuować starcie. Po kolejnym nokdaunie sędzia zdecydował się przerwać starcie.

Roberto Soldić po wygranym pojedynku wyzwał do starcia... Jake'a Paula. Wprost przyznał, że nikt nie chce się z nim bić i z tego powodu zaproponował właśnie influencera, który poczynia coraz śmielsze kroki w świecie boksu.

Mateusz „Don Diego” Kubiszyn chce walki z Soldiciem

Na słowa Soldicia o tym, że „nikt nie chce z nim walczyć” odpowiedział mistrz pojedynków na gołe pięści GROMDA i zawodnik FAME Mateusz „Don Diego” Kubiszyn.

- Pokazałeś boks na wysokim poziomie na wczorajszym wydarzeniu FAME. Po walce powiedziałeś, że nikt nie chciał z Tobą walczyć… Oto jestem! I rzucam ci wyzwanie do walki. Z szacunkiem i honorem, ponieważ jesteśmy sportowcami i wiem, że jestem jedyną osobą w organizacji FAME, która wygra z Tobą w walce bokserskiej – powiedział Kubiszyn.

Wyniki gali FAME 27

Walka wieczoru:

Tomasz Adamek vs Roberto Soldić - boks, 8 rund - Soldić wygrał przez nokaut

Karta główna:

Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach - Materla wygrał przez nokaut

Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1 w małych rękawicach - Sheeya wygrała jednogłośną decyzją sędziów

Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński – MMA - Tuszol wygrał przez poddanie

Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman - boks w małych rękawicach - Dajczman wygrał jednogłośną decyzją sędziów

Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski – MMA - Wierzejski wygrał przez TKO

Kamil Minda vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach - Szachta wygrał przez dyskwalifikację Mindy

Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński - K-1 w małych rękawicach - Matrix wygrał przez TKO

Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - MMA - Bojan poddał Hermesa

