Syn Dawida Kosteckiego poznał pierwszego rywala. Wielkie nazwisko, to słynny polski pięściarz

Syn Dawida Kosteckiego, Dawid junior już 21 listopada stoczy swój pierwszy pojedynek

Potomek znanego polskiego pięściarza zawalczy na gali Fist Universe 4 w Inowrocławiu

Wiemy, kto będzie przeciwnikiem Kosteckiego w tym pojedynku. To znany i utytułowany sportowiec

Dawid Kostecki junior zadebiutuje w sportach walki

Dawid Kostecki senior, znany jako „Cygan”, był jednym z najbardziej utalentowanych polskich pięściarzy zawodowych. Jego kariera została jednak przerwana przez problemy z prawem. Zmarł w 2019 roku w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce. Oficjalnie przyczyną śmierci było samobójstwo, jednak okoliczności zdarzenia od lat budzą wątpliwości i kontrowersje.

Po ponad sześciu latach nazwisko Kosteckiego ponownie pojawia się w świecie sportów walki. Jego syn, Dawid junior, zadebiutuje na gali Fist Universe. W mediach społecznościowych zapowiedział, że jest zdeterminowany, by pokazać pełnię swoich możliwości.

Oficjalnie: Jan Błachowicz wróci do klatki w grudniu na wielkiej gali UFC w Las Vegas! Polak poznał rywala i datę

„Obiecuję wam, że pokażę w oktagonie, co w mojej mocy. Będzie się działo i nie odpuszczę łatwo tego zwycięstwa. Widzimy się w Inowrocławiu” – napisał Kostecki junior w mediach społecznościowych.

Fist Universe 4: Dawid Kostecki junior zmierzy się z Rafałem Jackiewiczem

Dawid Kostecki junior poznał swojego pierwszego przeciwnika w świecie sportów walki. I od razu czeka go wielkie wyzwanie! Syn słynnego polskiego pięściarza zmierzy się z Rafałem Jackiewiczem.

Polski pięściarz wielokrotnie bił się m.in. o pasy mistrza Unii Europejskiej EBU, tytuł mistrza Europy EBU czy pas IBF w wadze półśredniej.

- Rafał Jackiewicz – jeden z najbardziej doświadczonych polskich pięściarzy w historii. 84 zawodowe walki, były mistrz Europy EBU, ringowy twardziel, którego szacunek zdobywa się tylko jednym – charakterem. Jeden dopiero zaczyna swoją drogę. Drugi przeszedł ją całą. Obaj spotkają się w tym samym miejscu – na środku ringu, żeby udowodnić, ile naprawdę są warci – czytamy w opisie ogłoszenia.

Wzruszające słowa Dawida Kosteckiego o ojcu

W rozmowie na kanale YouTube „KG13” Dawid Kostecki junior wspominał swojego ojca, wyrażając nadzieję, że ten „patrzy na niego z góry” i będzie dumny z jego decyzji o wejściu do oktagonu.

- Mam nadzieję, że usłyszał to i będzie dumny, jak zobaczy, że wchodzę do ringu lub oktagonu – powiedział.

Organizatorem gali Fist Universe 4 jest Paweł „Trybson” Trybała. Wśród zapowiedzianych zawodników znaleźli się m.in. Wasyl Hałycz, znany z występów w federacji GROMDA.

QUIZ. Legendy boksu. Nie znać tych pięściarzy to WSTYD! Pytanie 1 z 10 Kawałek ucha swojemu rywalowi odgryzł... Mike Tyson Evander Holyfield Hasim Rahman Następne pytanie