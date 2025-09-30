Trener Tomasza Adamka posłał potężne bomby! Brutalne słowa do Andrzeja Wasilewskiego, wielki wybuch

- Wielu internautów i osób ze świata sportu krytykowało Tomasza Adamka po ostatnim pojedynku
- Wśród nich był także uznany polski promotor boksu Andrzej Wasilewski
- Gus Curren, trener Tomasza Adamka mocno zaatakował promotora boksu
Andrzej Wasilewski skrytykował Tomasza Adamka po FAME 27
Tomasz Adamek nie zaliczył ostatnio udanego pojedynku na polskiej ziemi. Były mistrz świata w boksie w dwóch kategoriach wagowych na gali FAME 27 musiał uznać wyższość Roberto Soldicia, który znokautował go już w drugiej rundzie. Na „Górala” spadła spora fala krytyki, a po pojedynku Tomasz Adamek wprost przyznał, że to dla niego koniec sportowej kariery.
Były mistrz świata w boksie był krytykowany nie tylko przez internautów, ale także przez znane osoby ze świata sportu. Wśród nich był m.in. Andrzej Wasilewski.
- Wydarzyła się rzecz, która jest karygodna w sporcie, a szczególnie w sportach walki, czyli na siłę przeciąganie kariery. Jakieś ośmieszające dla samego zawodnika i jego otoczenia wielokrotne powroty na ring. To się najczęściej źle kończy – stwierdził.
Andrzej Wasilewski bez hamulców o Borku i Adamku. Mówi o fatalnym błędzie
Trener Tomasza Adamka uderza w Andrzeja Wasilewskiego
Pod koniec września ostro w Andrzeja Wasilewskiego uderzył trener Tomasza Adamka, który pojawił się na gali Mateusza Borka.
- Wasilewski, nikt nie zna cię w USA. Ci niepełnosprawni ludzie spraliby cię na kwaśne jabłko. Jesteś nikim, zerem. Dlaczego zawodnicy z twojej grupy chcą ze mną trenować, Wasilewski? Jesteś nikim – mówił w rozmowie z MMA.pl Gus Curren.
Po kilku chwilach Curren wyjaśnił swoje słowa. - Taka jest prawda. Wasilewski, nikt w USA cię nie zna, ale za to wszyscy w Polsce znają cię jako wielkiego oszusta. Nie jesteś żadnym twardzielem – dodał.
Wyniki gali FAME 27:
Walka wieczoru:
- Tomasz Adamek vs Roberto Soldić - boks, 8 rund - Soldić wygrał przez nokaut
Karta główna:
- Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach - Materla wygrał przez nokaut
- Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1 w małych rękawicach - Sheeya wygrała jednogłośną decyzją sędziów
- Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński – MMA - Tuszol wygrał przez poddanie
- Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman - boks w małych rękawicach - Dajczman wygrał jednogłośną decyzją sędziów
- Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski – MMA - Wierzejski wygrał przez TKO
- Kamil Minda vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach - Szachta wygrał przez dyskwalifikację Mindy
Karta wstępna:
- Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński - K-1 w małych rękawicach - Matrix wygrał przez TKO
- Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - MMA - Bojan poddał Hermesa