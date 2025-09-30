Trener Tomasza Adamka posłał potężne bomby! Brutalne słowa do Andrzeja Wasilewskiego, wielki wybuch

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-09-30 8:20

Tomasz Adamek spotkał się z wielką falą krytyki po swojej ostatniej porażce z Roberto Soldiciem. Szpilki wbijał mu m.in. jeden z najpopularniejszych polskich promotorów Andrzej Wasilewski, który doprowadził wielu zawodników do tytułu mistrza świata. Gus Curren, trener Tomasza Adamka, postanowił ostro zaatakować Wasilewskiego. Padły naprawdę mocne słowa!

Tomasz Adamek i Andrzej Wasilewski

i

Autor: Tomasz Radzik/Super Express Tomasz Adamek i Andrzej Wasilewski
  • Wielu internautów i osób ze świata sportu krytykowało Tomasza Adamka po ostatnim pojedynku
  • Wśród nich był także uznany polski promotor boksu Andrzej Wasilewski
  • Gus Curren, trener Tomasza Adamka mocno zaatakował promotora boksu

Andrzej Wasilewski skrytykował Tomasza Adamka po FAME 27

Tomasz Adamek nie zaliczył ostatnio udanego pojedynku na polskiej ziemi. Były mistrz świata w boksie w dwóch kategoriach wagowych na gali FAME 27 musiał uznać wyższość Roberto Soldicia, który znokautował go już w drugiej rundzie. Na „Górala” spadła spora fala krytyki, a po pojedynku Tomasz Adamek wprost przyznał, że to dla niego koniec sportowej kariery.

Były mistrz świata w boksie był krytykowany nie tylko przez internautów, ale także przez znane osoby ze świata sportu. Wśród nich był m.in. Andrzej Wasilewski.

- Wydarzyła się rzecz, która jest karygodna w sporcie, a szczególnie w sportach walki, czyli na siłę przeciąganie kariery. Jakieś ośmieszające dla samego zawodnika i jego otoczenia wielokrotne powroty na ring. To się najczęściej źle kończy – stwierdził.

Andrzej Wasilewski bez hamulców o Borku i Adamku. Mówi o fatalnym błędzie

Soldić Adamek
29 zdjęć

Trener Tomasza Adamka uderza w Andrzeja Wasilewskiego

Pod koniec września ostro w Andrzeja Wasilewskiego uderzył trener Tomasza Adamka, który pojawił się na gali Mateusza Borka.

- Wasilewski, nikt nie zna cię w USA. Ci niepełnosprawni ludzie spraliby cię na kwaśne jabłko. Jesteś nikim, zerem. Dlaczego zawodnicy z twojej grupy chcą ze mną trenować, Wasilewski? Jesteś nikim – mówił w rozmowie z MMA.pl Gus Curren.

Po kilku chwilach Curren wyjaśnił swoje słowa. - Taka jest prawda. Wasilewski, nikt w USA cię nie zna, ale za to wszyscy w Polsce znają cię jako wielkiego oszusta. Nie jesteś żadnym twardzielem – dodał.

Tomasz Adamek - Quiz. Sprawdź się
Pytanie 1 z 15
Z kim Tomasz Adamek walczył o MŚ w wadze ciężkiej?

Wyniki gali FAME 27:

Walka wieczoru: 

  • Tomasz Adamek vs Roberto Soldić - boks, 8 rund - Soldić wygrał przez nokaut

Karta główna:

  • Michał Materla vs Dawid "Crazy" Załęcki - boks w małych rękawicach - Materla wygrał przez nokaut
  • Lexy Chaplin vs Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk - K-1 w małych rękawicach - Sheeya wygrała jednogłośną decyzją sędziów
  • Marcin Najman vs Łukasz "Tuszol" Tuszyński – MMA - Tuszol wygrał przez poddanie
  • Wiktor "Wronek" Wronka vs Hubert Dajczman - boks w małych rękawicach - Dajczman wygrał jednogłośną decyzją sędziów
  • Oskar Wierzejski vs Przemysław "Sequento" Skulski – MMA - Wierzejski wygrał przez TKO
  • Kamil Minda vs Bartosz Szachta - K-1 w małych rękawicach - Szachta wygrał przez dyskwalifikację Mindy

Karta wstępna:

  • Michał "Matrix" Królik vs Alan Kwieciński - K-1 w małych rękawicach - Matrix wygrał przez TKO
  • Brajan "Bojan" Bojanko vs Bartosz "Hermes" Jarzyński - MMA - Bojan poddał Hermesa
Super Sport SE Google News
ANDRZEJ WASILEWSKI
BOKS
TOMASZ ADAMEK