Andrzej Wasilewski bez hamulców o Borku i Adamku. Mówi o fatalnym błędzie

Mocna ocena Adamka i Borka. "To karygodne"

Tomasz Adamek nigdy nie miał oficjalnie pożegnalnej walki w zawodowym boksie. Długimi latami jednak nie walczył, a gdy wrócił do ringu, to tylko na walki pokazowe – z Mamedem Khalidovem w KSW oraz Bandurą, Don Kasjo i Robertem Soldiciem w FAME MMA. Ta ostatnia, będąca najbliżej starcia zawodowego, może okazać się właśnie ostatnią w karierze Tomasza Adamka. Sam pięściarz zapowiedział, że kończy swoją przygodę z FAME i wraca do USA, do rodziny, choć pewna kwestia pozostaje nierozstrzygnięta – Adamek wciąż ma ważny kontrakt z freakową federacją i nie wiadomo, jak to zostanie rozwiązane.

Marcin Najman odpalił się na Tomasza Adamka! Szalony wywiad przed FAME 27

Ze wspomnianych, stoczonych w ostatnim czasie walk, Adamek mocniej musiał się napracować z Khalidovem, choć i tak wygrał, a najcięższa była zdecydowanie ta z Soldiciem. Pozostałe dwa starcia wyglądały bardziej jak spacerek dla „Górala”. Jednak zdaniem Andrzeja Wasilewskiego w ogóle powrót Adamka do walk nie był dobrą decyzją. – Wydarzyła się rzecz, która jest karygodna w sporcie, a szczególnie w sportach walki, czyli na siłę przeciąganie kariery. Jakieś ośmieszające dla samego zawodnika i jego otoczenia wielokrotne powroty na ring. To się najczęściej źle kończy – powiedział promotor w rozmowie z Ring Polska – Inna sytuacja jest taka, kiedy zawodnik nie jest ustawiony finansowo i nie umie inaczej zarabiać – ocenił, ale sam Adamek nie ukrywa, że pieniędzy nie brakowało mu także przed walkami w KSW i FAME.

Andrzej Wasilewski mocno uderza w tej sytuacji w Mateusza Borka. – Powroty Tomka były nieszczęsne. Nie chcę złośliwy i kopać leżącego czy leżących, bo to nie jest tylko wina Adamka. (…) Doradza mu od lat Mateusz Borek. Uważam, że (kolejne walki - przyp. red.) to błąd , to moja ocena. Gdyby naprawdę szanował Tomasza Adamka, to by go nie wyciągał z powrotem do ringu – stwierdził Wasilewski.

Wasilewski nie gryzie się w język: "Skompromitował się"

Zdaniem promotora Adamek skompromitował się i rozdrabnia swoją wspaniałą, sportową karierę. – To był fatalny błąd. Niestety Adamek zacznie być zapamiętywany z kompromitujących występów, a nie zapomnijmy o czynniku zdrowotnym (…) Może jeszcze nie rozumie, że po tak wspaniałej części kariery na końcu się skompromitował. To jest jego sprawa. Mam nadzieję, że w ringu go więcej nie zobaczymy. Nawet w żadnych charytatywnych, pokazowych walkach. Po prostu już nie potrzeba – zaznaczył.

