Tyson Fury wraca na ring! Wiemy, kiedy możemy zobaczyć Króla Cyganów w ringu

73-letni promotor w rozmowie z DAZN potwierdził, że były mistrz świata wagi ciężkiej planuje powrót do ringu w przyszłym roku. – Rozmawiałem z nim w zeszłym tygodniu. Powiedział mi jednoznacznie, że chce wrócić i walczyć w przyszłym roku. On naprawdę tego chce – ujawnił Warren.

Choć w 2025 roku Fury nie stoczył żadnej walki, nie znaczy to, że zniknął z pola widzenia fanów. Brytyjczyk był bohaterem popularnego serialu dokumentalnego "At Home with the Furys", pokazującego kulisy jego życia rodzinnego. – To był dla niego bardzo intensywny rok. Miał swoje projekty, kończy inny dokument, ale widać, że tęskni za ringiem – dodał Warren.

Sam Fury również dawał do zrozumienia, że emerytura nie jest dla niego stanem naturalnym. W lipcu otwarcie przyznał, że brak mu adrenaliny, jaką daje walka: – Tęsknię za tym każdego dnia. Każdego ranka budzę się i mi tego brakuje. Jestem otwarty na propozycje. W przyszłym roku wielki "Król Cyganów" wraca do gry! – mówił z charakterystyczną dla siebie pewnością siebie.

Fury, który ogłosił zakończenie kariery po dwóch porażkach z Ołeksandrem Usykiem ma świadomość, że czas nie stoi w miejscu. – Za trzy tygodnie kończę 37 lat, więc będę najstarszym zawodnikiem wśród tych młodych wilków. To będzie trudne, ale dam radę – mówił kilka miesięcy temu.

Eksperci nie ukrywają, że wciąż jednym z najgłośniejszych medialnie pojedynków do zorganizowania jest starcie Fury'ego z Anthonym Joshuą. Choć obaj mają już za sobą najlepsze lata, ich konfrontacja nadal elektryzuje kibiców na całym świecie. Co prawda Joshua rozważa walki z Deontayem Wilderem na Wembley lub z Martinem Bakole w Afryce, ale gdyby Fury faktycznie wrócił, świat boksu na nowo wstrzymałby oddech.

Czy to tylko kolejne obietnice, czy faktyczny powrót mistrza? Jedno jest pewne – Fury nie znika z radarów. A jeśli rzeczywiście ponownie stanie między linami, będzie to jedno z najbardziej emocjonujących wydarzeń 2026 roku.

