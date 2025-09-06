Błyskawiczna porażka Tybury na UFC Paryż! Brutalny nokaut na Polaku już w pierwszej rundzie

Piotr Mika
Piotr Mika
2025-09-06 21:10

Marcin Tybura po dwóch wygranych w UFC z rzędu znów musiał uznać wyższość rywala. Polak mierzył się z Ante Deliją, z którym w przeszłości mierzył się już w federacji M-1. Wówczas Tybura wygrał, ale tym razem Chorwat, który debiutował tą walką w UFC, nie dał mu żadnych szans.

Marcin Tybura

i

Autor: EASTNEWS/ Archiwum prywatne

Dla Marcina Tybury była to już 23 walka w federacji UFC, natomiast dla Deliji... pierwsza! Co ciekawe, Polak i Chorwat mierzyli się wcześniej w federacji M-1 Challenge i co więcej ich walka była ostatnią Tybury przed dołączeniem do UFC. W ostatnim czasie Polak radził sobie całkiem solidnie w najlepszej federacji MMA na świecie – w 2024 roku stoczył trzy walki, z czego dwie wygrał, a na początku 2025 roku odniósł kolejne zwycięstwo. Niestety, nie podtrzymał on dobrej serii.

Syn Karola Nawrockiego na FAME 27! Daniel Nawrocki obejrzy na żywo wielką walkę Adamek - Soldić

Znasz tych sportowców, którzy poszli w politykę? Sprawdź swoją pamięć w QUIZIE! Od 7 pytania zaczynają się schody
Pytanie 1 z 10
Były piłkarz reprezentacji Grzegorz Lato w latach 2001-2007 zasiadał w Senacie. Z ramienia której partii?

Walka z Ante Deliją zaczęła się od mocnego ataku Chorwata. Tybura wytrzymał początkowy napór i wszedł w klincz, docisnął rywala do ogrodzenia i szukał obalenia, którego jednak nie znalazł. Walka wróciła do wymiany ciosów i wówczas kolejny atak Deliji okazał się zabójczy – przedarł się przez obronę Tybury serią lewy-prawy-lewy, gdzie ostatni lewy sierp doszedł czysto na twarz Polaka, który padł na kolana na matę. Chorwat doskoczył i zaczął z pełną mocną obijać Tyburę, co sędzia uznał za wystarczające i słusznie przerwał walkę, nie ryzykując zdrowiem polskiego zawodnika. Wszystko zamknęło się bardzo szybko, bo już w 2 minutach pierwszej rundy.

Michał Materla po trzech latach wrócił do walki z Mariuszem Pudzianowskim. Powiedział to wprost!

Super Sport SE Google News
MARCIN TYBURA
UFC